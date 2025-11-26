Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens”
Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens”
Fostul prim-ministru al României, Florin Cîțu, a atras atenția asupra unei decizii recente a Guvernului care, în opinia sa, contrazice mesajele oficiale privind austeritatea și restricțiile financiare impuse populației. Într-o postare pe rețelele sociale, Cîțu critică modul în care Ministerul Finanțelor a gestionat datorii publice, acuzând Executivul de lipsă de logică economică și de creșterea inutilă a poverii fiscale pentru români.
Potrivit fostului premier, decizia de a răscumpăra obligațiuni ieftine cu altele mai scumpe vine chiar în perioada în care populația este îndemnată să accepte sacrificii financiare, ceea ce, spune el, ridică semne serioase de întrebare privind prioritățile guvernului și eficiența politicilor publice.
Florin Cîțu își exprimă îngrijorarea față de implicațiile pe termen lung ale acestei măsuri, inclusiv asupra deficitului bugetar și asupra viitoarelor taxe, și solicită clarificări din partea autorităților privind rațiunea economică a operațiunii.
Textul integral al postării lui Florin Cîțu:
Întrebare pentru Guvernul României
Guvernul le spune românilor, aproape zilnic, că „suntem aproape incapacitate de plată”, că „trebuie să strângem cureaua”, că „trebuie acceptate prețuri mai mari”. Toate pentru a justifica măsurile de austeritate. În același timp, Ministerul Finanțelor a luat o decizie care face exact invers: crește nota de plată pentru români, inutil și fără nicio logică economică.
Faptele: În octombrie 2025, statul român s-a împrumutat pe piețele internaționale la o dobândă medie de 6%. O parte din sumă a fost folosită pentru a răscumpăra înainte de termen obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro.
Problema? Simplă și foarte gravă: obligațiunile răscumpărate erau mult mai ieftine. Dobânzile lor erau 2% până în decembrie 2026, 5% până în septembrie 2026, și 2,75% până în februarie 2026.
Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască datorie ieftină cu datorie scumpă!!! Exact când spune populației că „nu sunt bani”, „trebuie sacrificii” și „trebuie suportate prețuri mai mari”.
Nu există nicio justificare economică pentru o asemenea decizie. Mai ales când guvernul susține public că dobânzile la care se împrumută scad și vor continua să scadă. Dacă așa era, putea aștepta până în 2026 și se împrumuta și mai ieftin – apoi plătea obligațiunile vechi.
Întrebarea pentru Guvernul României: cine a decis această tranzacție bizară prin care Ministerul Finanțelor crește artificial deficitul bugetar și, implicit, viitoarele taxe ale românilor?
Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens într-o operațiune complet nejustificată economic.
P.S. Dar dacă cineva a avut de profitat personal? Atunci da – are sens
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat miercuri, 26 noiembrie 2025, contractele pentru proiectarea și execuția a 47 km din autostrada A8 Tg Mureș – Iași – Ungheni. Este vorba despre două tronsoane din zona de munte: Sărățeni – […]
Clarificarea situațiilor în care nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină: Proiectul de lege
Clarificarea situațiilor în care nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină: Proiectul de lege Un proiect de lege care clarifică situațiile în care nu se acordă despăgubiri în cazul pestei porcine africane a fost adoptat, miercuri, 26 noiembrie, de plenul Camerei Deputaților. Citește și: DSVSA Alba: Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii crescuți și sacrificați […]
ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri de peste 64 de milioane de lei, nedeclarate
ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri de peste 64 de lei, nedeclarate Peste 100 de persoane care activează pe OnlyFans și LiveJasmine au intrat în vizorul ANAF pentru venituri nedeclarate de 64,25 milioane de lei. Inspectorii Antifraudă au calculat că aceștia datorează statului aproximativ 7,9 milioane de lei sub formă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor Compania Națională de Investiții Rutiere...
Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens”
Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri,...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși Un bărbat...
VIDEO | Microbuz din Aiud, FURAT de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost REȚINUT de oamenii legii
Microbuz din Aiud, furat de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost reținut de oamenii legii Un...
Curier Județean
VIDEO | Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați
Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova...
Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii
Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii Polițiștii din Cricău au...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate
Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...
Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate
Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate...
Opinii Comentarii
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...
26 noiembrie | Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine
Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine Sfântul Stelian, prăznuit la 26 noiembrie, este cunoscut drept mare...