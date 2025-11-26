Rămâi conectat

Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens"

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Festival de Romania 2025

Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens"

Fostul prim-ministru al României, Florin Cîțu, a atras atenția asupra unei decizii recente a Guvernului care, în opinia sa, contrazice mesajele oficiale privind austeritatea și restricțiile financiare impuse populației. Într-o postare pe rețelele sociale, Cîțu critică modul în care Ministerul Finanțelor a gestionat datorii publice, acuzând Executivul de lipsă de logică economică și de creșterea inutilă a poverii fiscale pentru români.

Potrivit fostului premier, decizia de a răscumpăra obligațiuni ieftine cu altele mai scumpe vine chiar în perioada în care populația este îndemnată să accepte sacrificii financiare, ceea ce, spune el, ridică semne serioase de întrebare privind prioritățile guvernului și eficiența politicilor publice.

Florin Cîțu își exprimă îngrijorarea față de implicațiile pe termen lung ale acestei măsuri, inclusiv asupra deficitului bugetar și asupra viitoarelor taxe, și solicită clarificări din partea autorităților privind rațiunea economică a operațiunii.

Textul integral al postării lui Florin Cîțu:

Întrebare pentru Guvernul României

Guvernul le spune românilor, aproape zilnic, că „suntem aproape incapacitate de plată”, că „trebuie să strângem cureaua”, că „trebuie acceptate prețuri mai mari”. Toate pentru a justifica măsurile de austeritate. În același timp, Ministerul Finanțelor a luat o decizie care face exact invers: crește nota de plată pentru români, inutil și fără nicio logică economică.

Faptele: În octombrie 2025, statul român s-a împrumutat pe piețele internaționale la o dobândă medie de 6%. O parte din sumă a fost folosită pentru a răscumpăra înainte de termen obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro.

Problema? Simplă și foarte gravă: obligațiunile răscumpărate erau mult mai ieftine. Dobânzile lor erau 2% până în decembrie 2026, 5% până în septembrie 2026, și 2,75% până în februarie 2026.

Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască datorie ieftină cu datorie scumpă!!! Exact când spune populației că „nu sunt bani”, „trebuie sacrificii” și „trebuie suportate prețuri mai mari”.

Nu există nicio justificare economică pentru o asemenea decizie. Mai ales când guvernul susține public că dobânzile la care se împrumută scad și vor continua să scadă. Dacă așa era, putea aștepta până în 2026 și se împrumuta și mai ieftin – apoi plătea obligațiunile vechi.

Întrebarea pentru Guvernul României: cine a decis această tranzacție bizară prin care Ministerul Finanțelor crește artificial deficitul bugetar și, implicit, viitoarele taxe ale românilor?

Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens într-o operațiune complet nejustificată economic.

P.S. Dar dacă cineva a avut de profitat personal? Atunci da – are sens

