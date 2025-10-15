FINANȚARE aprobată pentru modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Micești: De unde vin fondurile

FINANȚARE aprobată pentru modernizarea și extinderea școlii din Micești

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat, luni, 13 octombrie 2025, 11 noi contracte de finanțare, în valoare totală de 375.831.479,26 de lei, pentru modernizarea, reabilitarea termică și eficientizarea energetică a unor instituții publice. Unul dintre acestea vizează modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Micești.

Peste 162,2 milioane de lei vor fi alocate pentru modernizarea și creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic German „Johan Ettinger” din Satu Mare, la Colegiul Tehnic Energetic din Sibiu, la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad și la Școala Gimnazială Micești din Alba Iulia.

Peste 32,4 milioane de lei vor fi alocate pentru reabilitarea termică a ambulatorului Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși și pentru modernizarea și eficientizarea energetică a Căminului de persoane vârstnice ”Sfântu Gheorghe” din Oltenița.

Pentru modernizarea și eficientizarea energetică a bazinului de înot din cadrul Complexului Turistic de Natație Târgoviște se vor repartiza 34,3 milioane de lei, Sala Polivalentă din Piatra Neamț va primi 45,7 milioane de lei, iar aproape 17 milioane de lei vor fi alocați pentru Sala Sporturilor „Ioan Stanatiev” din Câmpia Turzii.

Totodată, se vor aloca 33,6 milioane de lei pentru modernizarea și eficientizarea energetică a sediului administrativ al Regiei Autonome de Transport Brașov, iar, în Baia Mare, va fi construit un incinerator de deșeuri organice municipale pentru producerea biogazului și folosirea acestuia într-o instalație de cogenerare, valoarea acestei investiții fiind de 52,8 milioane de lei.

„Finanțarea lucrărilor este asigurată în proporție de 85% prin Programul pentru eficienţă energetică şi energie regenerabilă, din cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român, diferența de 15% reprezentând contribuția beneficiarului”, a precizat ministrul Dezvoltării.

