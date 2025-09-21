Rămâi conectat

Filmul unei TRAGEDII: Cum a murit Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani, din Aiud. A căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat în râu Wisconsin, din SUA. Momente de reculegere înaintea meciurilor din weekend

Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Aiud, decedat în urmă cu câteva zile, se afla în SUA, unde muncea pe perioada vacanței, alături de alți colegi, prin intermediul programului „Work and Travel”.

Ciprian Scrobotă a murit după ce a căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat în râu

Fără a oferi detalii, un fost profesor al fotbalistului la Universitatea Babeș-Bolyai afirmase că „o mică neatenție l-a costat viața”, conform stiridecluj.ro.

Citește și: Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți

Surse apropiate familiei lui Ciprian au povestit pentru GOLAZO.ro că acesta și-a pierdut viața chiar înainte de a se întoarce în România.

În ultima seară de dinaintea plecării, Scrobotă și colegii săi au luat masa împreună și au continuat discuția pe terasa unui restaurant situat pe malul râului Wisconsin. Neatent, Ciprian s-a lăsat pe spate și a căzut în gol de la înălțime. S-a lovit cu capul de pietre, iar ulterior a ajuns în râu și s-a înecat.

Ciprian a lucrat la The District, în Wisconsin Dells, unde a avut loc tragedia.

Aceleași surse susțin că părinții fotbalistului nu știu cum să-i aducă trupul neînsuflețit în țară: „Proceduri, cheltuieli, trebuie înmormântat la Aiud”.

Mama lui Ciprian lucrează la Primăria Aiud, tatăl este inginer la gaze. Ciprian mai are un frate mai mare care lucrează la Cluj.

Ciprian Scrobotă juca la Liga 4, la Vama Seacă, pe postul de mijlocaș.

Momente de reculegere pentru Ciprian

La ora 18.15, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, înaintea meciului CFR Cluj – UTA Arad, din Superliga de fotbal, s-a ținut un moment de reculegere pentru Ciprian.

Asemenea momente de reculegere s-au ținut în weekend și la toate meciurile de seniori din competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

