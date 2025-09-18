Rămâi conectat

Ştirea zilei

Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

De

Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în Statele Unite ale Americii: Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți

Ciprian Scrobotă, un tânăr de 20 de ani, din Aiud, a decedat miercuri noaptea, în urma unui incident tragic în Statele Unite ale Americii.

Tânărul era student la Cluj-Napoca și se afla în SUA cu programul pentru studenți Work&Travel. Pasionat de fotbal, Ciprian a făcut parte din echipa Viitorul Vama Seacă.

Citește și: Mesaje de condoleanțe

Vestea morții lui Ciprian a lovit crunt atât familia, cât și prietenii sau apropiații, dar, cu toate acestea, lumea a început să se mobilizeze în mediul online pentru a ajuta financiar la repatrierea trupului neînsuflețit.

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru
IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201

”Cu părere de rău vă anunț ca Cipri Scrobotă a plecat dintre noi în această dimineață. Nu dorim să îndurerăm familia mai mult decât este deja și am decis să încercăm să adunăm niște bani pentru repatrierea lui deoarece a decedat în America.

Vă las contul unui prieten de-a lui Alin, fratele lui Cipri, dacă doriți să donați pentru familie. Nu știu costurile exacte pentru repatriere și nu putem să cerem detalii în momente așa grele”, au anunțat reprezentanții LPS Cluj U19.

La jocurile de seniori din acest weekend, se va ține un moment de reculegere în memoria celui care a fost Ciprian Scrobotă, a transmis Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Cum stau cifrele în realitate?

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 52 de minute

în

18 septembrie 2025

De

Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejur urile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Ce arată cifrele oficiale ? Județul Alba, cu ai săi munți, cetăți și sate pitorești, rămâne un punct de atracție constant pe harta turismului românesc, însă datele oficiale pentru luna iunie 2025 arată că județul are în continuare un […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE FOTO | Accident GRAV la Sebeș: O fetiță de 4 ani lovită de o mașină în timp ce traversa strada prin loc nepermis

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

18 septembrie 2025

De

Accident GRAV la Sebeș: O fetiță de 4 ani lovită de o mașină în timp ce traversa strada prin loc nepermis Un accident rutier grav a avut loc joi după-masa, în jurul orei 16.30, în Sebeș. O fetiță de 4 ani a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada prin loc nepermis. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ACCIDENT pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda: Două persoane rănite după impactul dintre un microbuz și un autotren

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

18 septembrie 2025

De

ACCIDENT pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda: Două persoane rănite după impactul dintre un microbuz și un autotren Un  accident rutier a avut loc joi după-masa, în jurul orei 16.20, pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda. Două persoane au fost rănite după impactul dintre un microbuz și un autotren. Pompierii din […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Cum va fi VREMEA în România până la mijlocul lunii octombrie 2025: Temperaturi specifice de toamnă, dar și ploi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni

Cum va fi VREMEA până la mijlocul lui octombrie 2025: Temperaturi specifice de toamnă, dar și ploi. PROGNOZA METEO de...
Actualitateacum 3 ore

Sindicatele din învățământ au organizat un „protest mut” în fața Ministerului Educației

Sindicatele din învățământ au organizat un „protest mut” în fața Ministerului Educației Joi, 18 septembrie 2025, sindicatele din învățământ au...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 24 de minute

Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți

Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în Statele Unite ale Americii: Se afla peste ocean cu programul Work&Travel...
Ştirea zileiacum 52 de minute

Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Cum stau cifrele în realitate?

Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejur urile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Ce arată cifrele oficiale...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor (P)

Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor Situat într-un...
Curier Județeanacum 4 ore

ACCIDENT în Sebeș: Un autocamion a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii

Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 septembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autocamion care transporta deșeuri...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente

Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial

Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte

Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea