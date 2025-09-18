Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți
Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în Statele Unite ale Americii: Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți
Ciprian Scrobotă, un tânăr de 20 de ani, din Aiud, a decedat miercuri noaptea, în urma unui incident tragic în Statele Unite ale Americii.
Tânărul era student la Cluj-Napoca și se afla în SUA cu programul pentru studenți Work&Travel. Pasionat de fotbal, Ciprian a făcut parte din echipa Viitorul Vama Seacă.
Citește și: Mesaje de condoleanțe
Vestea morții lui Ciprian a lovit crunt atât familia, cât și prietenii sau apropiații, dar, cu toate acestea, lumea a început să se mobilizeze în mediul online pentru a ajuta financiar la repatrierea trupului neînsuflețit.
Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru
IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201
”Cu părere de rău vă anunț ca Cipri Scrobotă a plecat dintre noi în această dimineață. Nu dorim să îndurerăm familia mai mult decât este deja și am decis să încercăm să adunăm niște bani pentru repatrierea lui deoarece a decedat în America.
Vă las contul unui prieten de-a lui Alin, fratele lui Cipri, dacă doriți să donați pentru familie. Nu știu costurile exacte pentru repatriere și nu putem să cerem detalii în momente așa grele”, au anunțat reprezentanții LPS Cluj U19.
La jocurile de seniori din acest weekend, se va ține un moment de reculegere în memoria celui care a fost Ciprian Scrobotă, a transmis Asociația Județeană de Fotbal Alba.
