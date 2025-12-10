Înregistrările camerelor de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR

Filmările cu camera de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR

Camerele de bord sunt din ce în ce mai populare în rândul șoferilor. Astfel, orice incident din trafic poate fi filmat, salvat, trimis la poliție sau publicat pe rețele sociale în câteva secunde.

Pe lângă utilitatea lor concretă ca probe în situații precum accidentele sau comportamentele agresive, apare și o zonă gri: unde se încheie folosirea imaginilor strict în scop personal și unde începe statutul de „operator de date” conform GDPR.

În România, autoritatea pentru protecția datelor a clarificat că utilizarea unei camere de bord exclusiv în scop personal, de exemplu pentru a avea dovezi în cazul unor incidente rutiere, nu intră de regulă sub incidența GDPR. Totuși, lucrurile se schimbă atunci când imaginile sunt folosite în alte scopuri, în special dacă sunt făcute publice sau combinate cu informații care permit identificarea persoanelor.

Dacă lași camera de bord să filmeze doar traseul tău, păstrezi imaginile local și le folosești doar în caz de accident, ai în general un caz de uz personal. În astfel de situații, multe state europene și inclusiv România acceptă ca imaginile să fie folosite ca probă, atât la poliție, cât și în relația cu asiguratorul, cu condiția să nu există o prelucrare sistematică, de tip supraveghere, potrivit Playtech.

Este esențial să nu transformi camera într-un sistem constant de supraveghere a unei zone sau a unei persoane, de pildă, atunci când lași mașina parcată cu dispozitivul pornit și orientat direct către fereastra vecinului sau către intrarea în bloc.

Când trimiți o înregistrare la poliție pentru a semnala un incident de trafic, interesul legitim de a raporta o faptă poate justifica transmiterea imaginilor, atâta timp cât le trimiți pe canale oficiale și nu le folosești ulterior ca material de divertisment online. Mai nou, unele surse menționează că înregistrările de tip dashcam pot fi folosite și pentru sancționarea comportamentului agresiv în trafic, dacă sunt înregistrate incidental și respectă cerințele de claritate, mai notează sursa citată.

