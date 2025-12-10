Înregistrările camerelor de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR
Filmările cu camera de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR
Camerele de bord sunt din ce în ce mai populare în rândul șoferilor. Astfel, orice incident din trafic poate fi filmat, salvat, trimis la poliție sau publicat pe rețele sociale în câteva secunde.
Citește și: Reguli noi pentru șoferii români din 2026: Modificări la rovinietă și taxarea vehiculelor grele
Pe lângă utilitatea lor concretă ca probe în situații precum accidentele sau comportamentele agresive, apare și o zonă gri: unde se încheie folosirea imaginilor strict în scop personal și unde începe statutul de „operator de date” conform GDPR.
În România, autoritatea pentru protecția datelor a clarificat că utilizarea unei camere de bord exclusiv în scop personal, de exemplu pentru a avea dovezi în cazul unor incidente rutiere, nu intră de regulă sub incidența GDPR. Totuși, lucrurile se schimbă atunci când imaginile sunt folosite în alte scopuri, în special dacă sunt făcute publice sau combinate cu informații care permit identificarea persoanelor.
Dacă lași camera de bord să filmeze doar traseul tău, păstrezi imaginile local și le folosești doar în caz de accident, ai în general un caz de uz personal. În astfel de situații, multe state europene și inclusiv România acceptă ca imaginile să fie folosite ca probă, atât la poliție, cât și în relația cu asiguratorul, cu condiția să nu există o prelucrare sistematică, de tip supraveghere, potrivit Playtech.
Este esențial să nu transformi camera într-un sistem constant de supraveghere a unei zone sau a unei persoane, de pildă, atunci când lași mașina parcată cu dispozitivul pornit și orientat direct către fereastra vecinului sau către intrarea în bloc.
Când trimiți o înregistrare la poliție pentru a semnala un incident de trafic, interesul legitim de a raporta o faptă poate justifica transmiterea imaginilor, atâta timp cât le trimiți pe canale oficiale și nu le folosești ulterior ca material de divertisment online. Mai nou, unele surse menționează că înregistrările de tip dashcam pot fi folosite și pentru sancționarea comportamentului agresiv în trafic, dacă sunt înregistrate incidental și respectă cerințele de claritate, mai notează sursa citată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
AFIR a plătit peste 300 milioane de euro în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural
AFIR a plătit peste 300 milioane de euro în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a raportat plăți record în luna noiembrie, virând peste 306,6 milioane de euro (aproximativ 1,5 miliarde de lei) către beneficiarii din mediul rural. Fondurile, destinate fermierilor, procesatorilor și autorităților locale, vizează […]
Măsurile din pachetul 2 de austeritate: CCR urmează să decidă astăzi viitorul noilor taxe pe locuințe și mașini
Măsurile din pachetul 2 de austeritate: CCR urmează să decidă astăzi constituționalitatea noilor taxe pe locuințe și mașini Curtea Constituțională ar urma să se pronunțe astăzi, miercuri, 10 decembrie, asupra legalității pachetului 2 de măsuri de austeritate, care prevede majorări de taxe și impozite locale, inclusiv pentru locuințe și autoturisme, precum și alte măsuri destinate […]
FOTO | Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave
Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave O explozie violentă a zguduit, noaptea trecută, un bloc din orașul Aleșd, spulberând balconul unui apartament și trimițând o femeie în stare gravă la spital. Victima, surprinsă de explozie pe balcon, a suferit arsuri pe 30-40% din corp, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Înregistrările camerelor de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR
Filmările cu camera de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR Camerele...
AFIR a plătit peste 300 milioane de euro în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural
AFIR a plătit peste 300 milioane de euro în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural Agenția pentru...
Știrea Zilei
VIDEO | Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie
Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece...
VIDEO | Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători
Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători Moș...
Curier Județean
FOTO | Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și au creat amintiri prețioase
Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și...
FOTO | Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum
Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum O delegație a...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...