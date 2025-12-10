Rămâi conectat

Actualitate

Înregistrările camerelor de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

în

De

Filmările cu camera de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR

Camerele de bord sunt din ce în ce mai populare în rândul șoferilor. Astfel, orice incident din trafic poate fi filmat, salvat, trimis la poliție sau publicat pe rețele sociale în câteva secunde.  

Citește și: Reguli noi pentru șoferii români din 2026: Modificări la rovinietă și taxarea vehiculelor grele

Pe lângă utilitatea lor concretă ca probe în situații precum accidentele sau comportamentele agresive, apare și o zonă gri: unde se încheie folosirea imaginilor strict în scop personal și unde începe statutul de „operator de date” conform GDPR.

În România, autoritatea pentru protecția datelor a clarificat că utilizarea unei camere de bord exclusiv în scop personal, de exemplu pentru a avea dovezi în cazul unor incidente rutiere, nu intră de regulă sub incidența GDPR. Totuși, lucrurile se schimbă atunci când imaginile sunt folosite în alte scopuri, în special dacă sunt făcute publice sau combinate cu informații care permit identificarea persoanelor.

Dacă lași camera de bord să filmeze doar traseul tău, păstrezi imaginile local și le folosești doar în caz de accident, ai în general un caz de uz personal. În astfel de situații, multe state europene și inclusiv România acceptă ca imaginile să fie folosite ca probă, atât la poliție, cât și în relația cu asiguratorul, cu condiția să nu există o prelucrare sistematică, de tip supraveghere, potrivit Playtech. 

Este esențial să nu transformi camera într-un sistem constant de supraveghere a unei zone sau a unei persoane, de pildă, atunci când lași mașina parcată cu dispozitivul pornit și orientat direct către fereastra vecinului sau către intrarea în bloc.

Când trimiți o înregistrare la poliție pentru a semnala un incident de trafic, interesul legitim de a raporta o faptă poate justifica transmiterea imaginilor, atâta timp cât le trimiți pe canale oficiale și nu le folosești ulterior ca material de divertisment online. Mai nou, unele surse menționează că înregistrările de tip dashcam pot fi folosite și pentru sancționarea comportamentului agresiv în trafic, dacă sunt înregistrate incidental și respectă cerințele de claritate, mai notează sursa citată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

AFIR a plătit peste 300 milioane de euro în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

10 decembrie 2025

De

AFIR a plătit peste 300 milioane de euro în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a raportat plăți record în luna noiembrie, virând peste 306,6 milioane de euro (aproximativ 1,5 miliarde de lei) către beneficiarii din mediul rural.  Fondurile, destinate fermierilor, procesatorilor și autorităților locale, vizează […]

Citește mai mult

Actualitate

Măsurile din pachetul 2 de austeritate: CCR urmează să decidă astăzi viitorul noilor taxe pe locuințe și mașini

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

10 decembrie 2025

De

Măsurile din pachetul 2 de austeritate: CCR urmează să decidă astăzi constituționalitatea noilor taxe pe locuințe și mașini Curtea Constituțională ar urma să se pronunțe astăzi, miercuri, 10 decembrie, asupra legalității pachetului 2 de măsuri de austeritate, care prevede majorări de taxe și impozite locale, inclusiv pentru locuințe și autoturisme, precum și alte măsuri destinate […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

10 decembrie 2025

De

Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave O explozie violentă a zguduit, noaptea trecută, un bloc din orașul Aleșd, spulberând balconul unui apartament și trimițând o femeie în stare gravă la spital.  Victima, surprinsă de explozie pe balcon, a suferit arsuri pe 30-40% din corp, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 39 de minute

Înregistrările camerelor de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR

Filmările cu camera de bord: Când sunt dovadă pentru polițiști și când îți aduc o amendă pentru încălcarea GDPR Camerele...
Actualitateacum o oră

AFIR a plătit peste 300 milioane de euro în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural

AFIR a plătit peste 300 milioane de euro în conturile fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din mediul rural Agenția pentru...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 16 ore

VIDEO | Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie

Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece...
Ştirea zileiacum 17 ore

VIDEO | Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători

Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători Moș...

Curier Județean

Curier Județeanacum 15 ore

FOTO | Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și au creat amintiri prețioase

Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și...
Curier Județeanacum 22 de ore

FOTO | Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum

Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum O delegație a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice

Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Politică Administrațieacum 19 ore

Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii

Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului

10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....
Opinii - Comentariiacum 3 zile

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea