Reguli noi pentru șoferii români din 2026: Modificări la rovinietă și taxarea vehiculelor grele
Anul următor vor intra în vigoare cele mai importante modificări din ultima perioadă privind taxarea rutieră. Printre modificări se numără, vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată cu criterii noi de valabilitate
Model nou de taxare pentru vehiculele grele
Începând cu anul 2026, vehiculele cu o masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor fi taxate printr-un sistem electronic care va ține cont de distanța parcursă pe drumurile naționale. Noul mecanism, denumit în documentele oficiale TollRo, marchează trecerea de la rovinieta cu tarif fix la un model „pay per use”, deja utilizat în numeroase țări europene.
Prin această schimbare, România urmărește să se alinieze normelor europene privind taxarea rutieră, introducând o legătură directă între distanța parcursă, tipul vehiculului și nivelul său real de emisii poluante.
Sistemul va funcționa printr-o platformă electronică administrată de autorități. Transportatorii vor fi obligați să utilizeze un dispozitiv de bord sau o altă metodă oficială de înregistrare, iar distanța va fi calculată automat. Tariful final va depinde de clasa de emisii și de categoria vehiculului, notează Mediafax.
Reguli noi pentru rovinietă
Autoturismele și vehiculele cu o masă de până la 3,5 tone vor continua să folosească rovinieta, însă din 2026 sistemul va suferi două modificări importante:
- perioadele de valabilitate vor fi ajustate în funcție de noile cerințe legate de clasele de emisii;
- plata va deveni mai flexibilă datorită introducerii unei perioade de grație, care va permite achitarea rovinietei până la ora 24 a zilei următoare utilizării drumurilor naționale.
Schimbarea modului de plată este gândită pentru a simplifica interacțiunea șoferilor cu sistemul de taxare și pentru a reduce situațiile în care sancțiunile apar exclusiv din cauze administrative.
Autoritățile urmează să publice separat noile tarife pentru rovinietă, diferențiate în funcție de categorie și de clasa de emisii. Acestea nu au fost încă aprobate în forma lor finală.
Pentru șoferii de autoturisme, schimbările sunt reduse și vizează în principal modul de plată și noile criterii legate de clasa de emisii. În schimb, transportatorii vor fi nevoiți să își ajusteze modalitățile de calcul al costurilor, deoarece sistemul de taxare pe kilometru poate genera diferențe importante în funcție de rutele alese și de caracteristicile flotei.
Aplicarea noilor reguli ar trebui să ducă la un sistem de taxare mai transparent, corelat cu impactul real asupra infrastructurii și mediului, precum și la o monitorizare mai eficientă a traficului greu de pe drumurile naționale.
