Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural

Administrația locală a orașului Cugir a anunțat recent că festivalul „Toamna Cugireană” nu va avea loc în acest an, ca urmare a prioritizării unor investiții strategice pentru comunitate.

Decizia vine după ce fondurile alocate inițial pentru organizarea evenimentului au fost redirecționate către achiziția Cinematografului „Patria”, un obiectiv de interes public care urmează să fie readus în circuitul cultural și administrativ al orașului.

„Am considerat că este esențial să investim în patrimoniul cultural al orașului și să oferim cetățenilor un spațiu modern, accesibil, pentru proiecții de film, spectacole și conferințe. Din păcate, fondurile disponibile nu au mai putut fi alocate festivalului în acest an”, a declarat Primăria Cugir.

Administrația locală asigură însă comunitatea că „Toamna Cugireană” va reveni în 2026, cu o ediție care să corespundă așteptărilor publicului.

„Suntem conștienți de importanța acestui festival pentru cugireni, dar investiția pe termen lung în Cinematograful ‘Patria’ va aduce beneficii culturale mult mai consistente pentru întreaga comunitate”, se arată în mesajul transmis de Primărie.

În paralel, viața culturală a orașului va continua activ, cu evenimente diverse dedicate tuturor categoriilor de vârstă, de la lansări de carte și proiecții de film, până la spectacole de teatru, concerte de colinde sau conferințe.

„Chiar dacă festivalul nu se desfășoară în 2025, susținem educația artistică a tinerilor și continuăm să promovăm activități culturale responsabile din punct de vedere financiar. Suntem convinși că împreună vom păstra dinamismul și unitatea comunității cugirene”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Sursa foto: ARHIVĂ

