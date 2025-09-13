Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural
Administrația locală a orașului Cugir a anunțat recent că festivalul „Toamna Cugireană” nu va avea loc în acest an, ca urmare a prioritizării unor investiții strategice pentru comunitate.
Decizia vine după ce fondurile alocate inițial pentru organizarea evenimentului au fost redirecționate către achiziția Cinematografului „Patria”, un obiectiv de interes public care urmează să fie readus în circuitul cultural și administrativ al orașului.
„Am considerat că este esențial să investim în patrimoniul cultural al orașului și să oferim cetățenilor un spațiu modern, accesibil, pentru proiecții de film, spectacole și conferințe. Din păcate, fondurile disponibile nu au mai putut fi alocate festivalului în acest an”, a declarat Primăria Cugir.
Administrația locală asigură însă comunitatea că „Toamna Cugireană” va reveni în 2026, cu o ediție care să corespundă așteptărilor publicului.
„Suntem conștienți de importanța acestui festival pentru cugireni, dar investiția pe termen lung în Cinematograful ‘Patria’ va aduce beneficii culturale mult mai consistente pentru întreaga comunitate”, se arată în mesajul transmis de Primărie.
În paralel, viața culturală a orașului va continua activ, cu evenimente diverse dedicate tuturor categoriilor de vârstă, de la lansări de carte și proiecții de film, până la spectacole de teatru, concerte de colinde sau conferințe.
„Chiar dacă festivalul nu se desfășoară în 2025, susținem educația artistică a tinerilor și continuăm să promovăm activități culturale responsabile din punct de vedere financiar. Suntem convinși că împreună vom păstra dinamismul și unitatea comunității cugirene”, au transmis reprezentanții Primăriei.
Sursa foto: ARHIVĂ
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
13-14 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h
COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h Zona de sud a judeețului Alba va fi de sâmbătă, 13 septembrie, la ora 20.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod galben de intensificări ale vântului. Prima atenționare va fi în vigoare de sâmbătă, 13 septembrie 2025, de […]
Condamnat pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire: Un bărbat de 38 de ani din Zlatna a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud
Bărbat de 38 de ani din Zlatna, CONDAMNAT pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire, este încarcerat la Penitenciarul Aiud Un bărbat de 38 de ani din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce a fost condamnat la 5 ani și 10 zile de închisoare pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire și a fost încarcerat […]
SCANDAL în Cugir: Tânăr de 24 de ani din Cugir REȚINUT după ce a spart geamurile a două apartamente
A spart geamurile a două apartamente: Tânăr de 24 de ani din Cugir reținut de polițiști Un tânăr de 24 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după ce a distrus geamurile a două apartamente și a tulburat ordinea publică în oraș. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Inflația ar putea depăși 12% până la finalul anului 2025. Adrian Negrescu: „Prețurile sunt ca un elastic, se pot rupe”
Inflația ar putea depăși 12% până la finalul anului 2025. Adrian Negrescu: „Prețurile sunt ca un elastic, se pot rupe”...
Ratingul de țară al României, confirmat de Moody’s la „Baa3”: Perspectiva rămâne negativă
Moody’s confirmă ratingul României la „Baa3”: Perspectiva rămâne negativă Agenţia de rating Moody’s a confirmat, vineri, 12 septembrie 2025, calificativul...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum a prins viață „Masa care Unește” – povestea Alexei Vîlcan, sufletul inițiativei prin care Alba Iulia face din nou istorie
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Alexa Vîlcan povestește cum a luat naștere această inițiativă Înaintea evenimentului „Masa...
VIDEO | Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018
Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018...
Curier Județean
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural Administrația locală a orașului Cugir...
13-14 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h
COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h Zona de sud...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
13 septembrie: Ziua Pompierilor din România. Bătălia de pe Dealul Spirii și cum a devenit această zi dedicată pompierilor
13 septembrie: Ziua Pompierilor din România. Bătălia de pe Dealul Spirii și cum a devenit această zi dedicată pompierilor În...
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...