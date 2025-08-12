”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România
Mai sunt doar câteva zile până când în Cetatea din Alba Iulia se va întoarce, din nou, în timp, în vremea anticului Apulum și va redeveni locul unde bat cele mai multe inimi de iubitori ai dacilor și ai romanilor.
În data de 15 august 2025, se dă startul celei de-a XII-a ediții a Festivalului Roman Apulum, o ediție de poveste și de povestit. Va fi o ediție spectaculoasă, cu multe surprize! De la prezentarea asigurată de invitatul special Daniel Pavel – ”Domnul Dan”, de la Survivor România, la momentele de reconstituire istorică puse în scenă de aproximativ 300 de reenactori: soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare.
Pe parcursul a patru zile, participanții și vizitatorii vor fi „teleportați” cu mii de ani în urmă, totul realizat prin intermediul unor demonstrații militare, reconstituiri de bătălii între daci și romani, lupte de gladiatori, ateliere meșteșugărești, jocuri și chiar târguri de sclavi.
„Am ales să oferim o experiență de neuitat, tocmai de aceea am selecționat participanții după calitate, nu după cantitate. Ca în fiecare an, festivalul are o tematică diferită. Anul acesta ne-am dus în zona morții lui Traian și începutul domniei lui Hadrian, când au loc primele revolte. Am pregătit evenimente istorice din perioada 117 – 118, perioada domniei împăratului Hadrian, care a venit special în Dacia pentru a contraataca această rebeliune a triburilor barbare,” a declarat pentru ziarulunirea.ro, istoricul Liviu Zgârciu.
Festivalul va fi structurat în două mari componente: una scenică, desfășurată în fața Catedralei Romano-Catolice, cu un program artistic bogat. Partea didactică va fi realizată prin taberele militare și meșteșugărești, ce vor oferi ateliere interactive pentru public.
Inedit la festivalul de anul acesta va fi demonstrația și ilustrarea unei zile din viața unui soldat al Romei, de la antrenamente și până la echiparea pentru luptă. Publicul va putea asista la o demosntrație de forță, pusă în scenă de peste 100 de legionari și zeci de ofițeri. Se vor prezenta strategiile militare care au făcut diferență pe câmpul de luptă, tocmai prin ingeniozitatea lor.
„Așa cum v-am obișnuit, ziua de vineri este extrem de importantă. Sunt prezentări științifice, cu public numeros. Se va vorbi despre două statui și un bazorelief descoperit aici, la Alba Iulia. Este vorba despre statuile Venus și Hygia. Un lucru interesant este și basorelieful lui Piapus, o divinitate a fertilității și fecundității, protector al roadelor pământului, livezilor, podgoriilor și marinarilor, care dispunea de evidente atribuții sexuale.
O altă atracție va avea loc vineri la ora 20:00, o paradă a Legiunii XIII Gemina Minor. Este ceva inedit și nu s-a mai făcut nicăieri în țara asta. Sunt zeci de fete și băieți care vor defila în cetate. Practic, vom avea cea mai mare participare din străinătate. Iar mai spre seară vom avea o proiecție de film, respectiv Gladiatorul.” a mai adăugat istoricul
În premieră, anul acesta taberele dacică și romană vor fi amenajate în locații diferite: romanii vor ocupa “Platoul Militari”, în timp ce dacii și aliații lor vor fi găzduiți în curtea Palatului Copiilor.
Un moment foarte important va avea loc în cursul zilei de sâmbătă, atunci când va fi pus in scenă un spectacol cu foc denumit „Povestea meduzei”.
Din program nu vor lipsi nici parada războinicilor și parada de noapte cu torțe, și evident marea bătălie ”Ad Portas!”.
