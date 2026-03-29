Festivalul Internațional de Umor Aiud: Când va avea loc ediția 2026 a evenimentului. Fonduri alocate de la bugetul local

Ediția 2026 a Festivalului Internațional de Umor Aiud va avea loc în data de 24 aprilie.

Consilierii locali din Aiud au aprobat recent organizarea ediției din acest an a festivalului.

Aleșii locali aiudeni au avizat favorabil și propunerea de alocare de fonduri de la bugetul local pentru acest eveniment.

Concret, a fost aprobată alocarea sumei de 4.120 lei, necesară desfășurării evenimentului.

Festivalul Internațional de Umor Aiud este un eveniment anual care reunește artiști, caricaturiști, scriitori și iubitori ai umorului din țară și din străinătate. Accentul este pus pe caricatură, epigramă, satiră literară și grafică.

