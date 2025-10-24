Fermierii pot accesa fonduri pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile: Consultare publică AFIR până pe 31 octombrie 2025

Fonduri pentru energie solară și eoliană în ferme: Ghidul pentru accesarea sprijinului, publicat în consultare

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Schema de ajutor destinată sprijinirii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară.

Consultarea publică este deschisă până pe 31 octombrie 2025, iar propunerile pot fi trimise la adresa de e-mail [email protected]

Această schemă de finanțare vizează sprijinirea fermierilor și procesatorilor care doresc să investească în energie verde pentru consum propriu, contribuind astfel la reducerea costurilor de operare, creșterea competitivității și protejarea mediului. Beneficiarii eligibili includ întreprinderile din sectorul agricol și industria alimentară, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și organizațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Finanțarea este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin AFIR. Sprijinul financiar vizează realizarea de capacități noi de producere a energiei electrice din surse solare și eoliene, cu sau fără stocare, având o capacitate de până la 1 MW inclusiv sau peste 1 MW.

Este important de menționat că nu se vor finanța proiectele care înlocuiesc capacități de producție de energie verde deja existente, proiectele care extind unități deja funcționale sau proiectele în care autoconsumul este mai mic de 70% din energia produsă.

Pentru detalii suplimentare și pentru a consulta Ghidul solicitantului, vizitați secțiunea „Dezbatere publică” de pe site-ul oficial al AFIR: www.afir.ro

