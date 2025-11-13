Fenomen spectaculos în România. Aurora boreală a fost vizibilă cu ochiul liber în mai multe regiuni ale țării

Fenomen spectaculos: Aurora boreală a fost vizibilă cu ochiul liber în mai multe regiuni ale țării

Un fenomen spectaculos a putut fi admirat noaptea trecută în România: Aurora boreală a colorat cerul în nuanțe de roșu și violet, oferind un spectacol rar pentru aceste latitudini. Fenomenul, vizibil și în alte zone ale Europei, a fost observat chiar și cu ochiul liber în regiunile unde cerul a fost senin, potrivit Meteoradar.

Aurora a fost declanșată de o erupție solară extrem de puternică, încă activă, ale cărei particule încărcate magnetic, purtate de vântul solar, interacționează cu moleculele din straturile superioare ale atmosferei. Aceste coliziuni determină emisia de lumină, generând jocurile spectaculoase de culori de pe cer.

Specialiștii afirmă că există șanse mari ca aurora să mai poată fi observată și în următoarele nopți, inclusiv din România. Cea mai intensă manifestare a fost așteptată între miercuri și joi, când locuitorii din nord-vestul țării au avut ocazia să admire fenomenul fără a fi nevoie să călătorească spre nordul îndepărtat. Imagini impresionante cu cerul luminat au fost publicate pe rețelele de socializare.

De obicei, culoarea dominantă a aurorei este verde, însă tonurile de roșu și violet apar la altitudini mai mari sau în timpul furtunilor geomagnetice puternice, când particulele solare pătrund mai adânc în atmosferă. Potrivit Forbes, erupția responsabilă pentru fenomen a fost de clasa X5.1, cea mai intensă de la cea din 3 octombrie 2024, care a provocat aurore vizibile la nivel global.

Cum se formează Aurora boreală

Aurora polară, unul dintre cele mai fascinante spectacole ale naturii, apare atunci când particulele încărcate magnetic provenite de la Soare – electroni și protoni – pătrund în atmosfera terestră și se ciocnesc cu moleculele de oxigen și azot.

Culorile observate depind de tipul de molecule implicate:

* verde-gălbui – coliziuni cu oxigenul, la circa 90 km altitudine;

* albastru sau violet – interacțiuni cu moleculele de azot;

* roșu – produs de oxigenul aflat la peste 320 km altitudine.

Aurorele galbene și violet, extrem de rare, apar în condiții speciale de activitate solară intensă. Fenomenul observat recent în România a fost nu doar un spectacol vizual deosebit, ci și o dovadă a puterii impresionante a Soarelui asupra planetei noastre.

Sursa foto: Arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI