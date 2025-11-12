O furtună geomagnetică afectează Pământul. Specialiștii avertizează asupra efectelor asupra tehnologiei și comunicațiilor

Specialiștii americani au semnalat o nouă furtună geomagnetică de intensitate ridicată, atrăgând atenția asupra efectelor semnificative asupra infrastructurii globale. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite (NOAA) a emis o alertă extinsă pentru miercuri, indicând un nivel ridicat al activității geomagnetice, cu un indice Kp de 7 sau mai mare.

Space Weather Prediction Center (SWPC), din cadrul NOAA, a transmis că furtuna geomagnetică este activă din cauza intensificării fenomenelor solare. Alertarea este valabilă până la ora 21:00 UTC (23:00, ora României) și prelungește o notificare emisă anterior pentru același tip de eveniment.

Fenomenul este generat de persistența activității solare intense, care a provocat o ejecție de masă coronală (CME) ce interacționează cu câmpul magnetic al Pământului, clasând furtuna la nivel G3 pe scala oficială a vremii spațiale.

Efectele cele mai puternice sunt așteptate în regiunile cu latitudini geomagnetice peste 50°, incluzând nordul Statelor Unite (cum este statul Pennsylvania), sudul Canadei, Europa Centrală și Scandinavia. În anumite cazuri, impactul se poate extinde și în zone mai sudice ale emisferei nordice.

