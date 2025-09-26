Femeie de 47 de ani din Sântimbru, BĂTUTĂ de concubinul său beat. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu

O femeie de 47 de ani din Sântimbru a fost agresată de concubinul său aflat sub influența alcoolului. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu

O femeie de 47 de ani din comuna Sântimbru a fost agresată de concubinul său, în vârstă de 48 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict izbucnit în dimineața zilei de 25 septembrie 2025.

Polițiștii au intervenit rapid, emițând un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile și deschizând dosar penal pentru violență în familie. Victima a solicitat ca agresorul să fie monitorizat printr-un dispozitiv electronic de supraveghere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sântimbru au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 51 de ani, din comună, cu privire la faptul că vecina sa este agresată.

Din primele verificări a reieșit că, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 08.00, în timp ce se afla împreună cu concubinul său, în vârstă de 48 de ani, femeia de 47 de ani ar fi fost agresată fizic, de către acesta, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 48 de ani, iar femeia a solicitat monitorizarea bărbatului prin dispozitiv electronic de supraveghere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI