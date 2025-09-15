Rămâi conectat

VIDEO | Femeie acroșată de o motocicletă pe strada Moților din Alba Iulia, în timp ce traversa strada

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 30 de minute

în

De

Femeie acroșată de o motocicletă pe strada Moților din Alba Iulia

O femeie a fost lovită de o motocicletă în timp ce traversa strada pe Calea Moților din Alba Iulia. Din această cauză, traficul este acum serios încetinit în zonă. Polițiștii au ajuns deja la fața locului și urmează să stabilească exact cum s-a întâmplat accidentul.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, o femeie, în timp ce se afla angajată în traversarea străzii, ar fi fost acroșată de o motocicletă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Femeia, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Alba Iulia, a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

