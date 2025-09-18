Felix Bogdan Dragomir, despre pericolul urșilor: „Avem decese, mutilări și accidente, iar statul rămâne surd și orb”
Semnal de alarmă al AJVPS Alba: „În ultimii 5 ani doar, au fost înregistrate și declarate peste 30 de atacuri ale urșilor asupra omului, soldate cu decese sau mutilări”
România se confruntă cu o criză fără precedent în ceea ce privește relația dintre om și urs. Atacuri mortale, accidente rutiere și feroviare, gospodării devastate și milioane de euro plătite anual ca despăgubiri.
Acesta a făcut trimitere la articolul 22 din Constituția României, care garantează dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, precizând că situația actuală contrazice aceste principii.
„România are o populație de urși estimată la aproximativ 12.000 de exemplare, pe un teritoriu care ar suporta optim doar 4.000”, a scris reprezentantul AJVPS Alba, adăugând că țara se confruntă cu cele mai mari probleme din Uniunea Europeană în ceea ce privește relația dintre om și urs.
Potrivit acestuia, în ultimii cinci ani au fost raportate peste 30 de atacuri ale urșilor asupra oamenilor, soldate cu decese sau mutilări.
Citește și: Autoritățile vor avea voie să vâneze și să neutralizeze urșii agresivi. Camera Deputaților a adoptat legea: ,,Sute de atacuri”
De asemenea, sunt menționate numeroase accidente rutiere și feroviare în care animalele au fost implicate, sute de atacuri asupra gospodăriilor și pagube însemnate pentru fermieri.
În ceea ce privește impactul economic, Felix Dragomir a precizat că numai în județul Alba, în anul 2024, statul a plătit despăgubiri în valoare de aproximativ 200.000 de euro pentru pagubele provocate de urși și lupi.
La nivel național, aceste compensații se ridică la milioane de euro anual, bani publici care, spune coordonatorul AJVPS Alba, ar fi putut fi direcționați către alte proiecte importante pentru comunități.
Felix Bogdan Dragomir critică autoritățile și mass-media pentru lipsa de reacție și consideră că ONG-urile și asociațiile de vânătoare nu au luat atitudine suficientă față de această problemă.
„Suprapopularea urșilor în România va avea efecte inclusiv asupra habitatului și ecosistemelor. Au apărut urși în zone unde nu au fost niciodată, s-a creat un dezechilibru major și va dura mult până va fi reglat din nou”, a avertizat acesta.
Redăm mai jos mesajul integral, publicat pe pagina sa de Facebook:
Constitutia Romaniei ….
ARTICOLUL 22
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
Romania anul 2025, secol 21, tara europeana …….
Cu o populatie de urși estimată la aproximativ 12000 de exemplare, pe un teritoriu care ar suporta o populație optimă de 4000 de exemplare de urs, România a ajuns țara cu cele mai mari probleme vis-a-vis de relatia OM-URS si nu numai.
În ultimii 5 ani doar, au fost înregistrate și declarate peste 30 de atacuri ale urșilor asupra OMULUI, soldate cu decese sau mutilari , copii rămași fără părinți și părinți ramași fară copii.
Zeci de accidente auto sau feroviare în care au fost implicați urșii și care de cele mai multe ori au agonizat cu membrele zdrobite si cu abdomenul sfartecat până au fost eutanasiați.
Sute de atacuri ale urșilor asupra gospodăriilor și a fermelor sau stupinelor.
Doar in județul Alba s-au plătit în anul 2024, 200.000 euro valoare de despagubire a pagubelor produse de catre urs si lup, specii strict protejate, dacă comparam la nivel de România, au fost platite din bani publici milioane de euro pentru despagubirea pagubelor produse de către urs, bani cu care se putea foarte bine sa se faca cu totul altceva.
Mass Media care nu difuzează aceste știri pentru că sunt Tabu, autorități care se fac ca nu vad sau ca nu inteleg fenomenul, zeci de ONG-uri care militeaza pentru protecția ursului și nu in ultimul rând asociațiile de vânatoare care nu se unesc sa ia atitudine în aceasta privinta, toti se fac vinovati de situatia actuala.
Suprapopularea urșilor în România o sa aibă efecte și repercusiuni inclusiv în ceea ce privește habitatul speciei și ecosistemele, au aparut urși în zone unde nu au fost niciodată, deja s-a creat un dezechilibru major si va dura si va costa mult pana se va regla din nou.
Nu mare ne va fi mirarea sa vedem ursi si pe litoral, in viitorul apropiat.
Oare cat o sa mai dureze aceasta stare de ambiguitate si care guvern o sa aiba intradevar ,,cojones” să iși asume gestionarea durabilă și un management profesional a populatiei de urs din Romania ????
Oare cand Statul Roman va respecta pana la urma Constitutia acestei tari si ne va garanta dreptul la viata, integritate corporala si proprietate?????
Pana atunci o sa mai avem victime umane, pagube în proprietățile oamenilor, zone în care copii nu pot sa meargă la școala sau oamenii la muncile campului sau pur și simplu să se plimbe….accidente auto si feroviare, ursi omorati prin otravire sau sub alte forme , iar toate acestea sub tutela unor autoritati surde ,oarbe sau conduse de alte interese din afară.
Autoritati care nu iau atitudine cu toate ca stiu clar ca pe un anumit tronson de drum ies urșii la cerșit, doar ca să nu le strice afacerile celor care au pensiuni și restaurante pe acea zonă, iar acea lipsa de atitudine sau de aplicarea a legii a dus la moartea unui turist si la mutilarea a înca catorva…
P.S. Pentru cei care vor scrie in comentarii că asta se datorează din cauza tăierilor de padure, ii rog frumos sa se abțină, cine afirmă asta ori este dezinformat, de rea credință sau nu a ieșit din bloc.
…mergeti fraților prin țară sa vedeți câtă padure este și după aceea să comentați, iar ca sa nu îmi uit ideea curios este faptul ca în zonele unde s-a taiat padure in exces ( Suceava, Vaslui, Iasi…) nu s-au inregistrat probleme cauzate de urs, interesant, nu ?
