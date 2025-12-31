Felicitări și MESAJE de Anul Nou 2026: Surprinde-i pe cei dragi cu o felicitare de Revelion

Felicitări și MESAJE de Anul Nou 2026: Surprinde-i pe cei dragi cu o urare de Revelion 2026

Felicitările de Anul Nou, trimise prin SMS şi mesajele de Anul Nou, au devenit o tradiție la români. Trimite-le celor dragi o felicitare și urează-le ”La mulți ani”, respectiv un an nou cât mai bun.

-Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura, iar norocul sa te urmeze oriunde… Anul ce vine sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite! La Multi Ani!

-Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura, iar norocul sa te urmeze oriunde… Anul ce a venit sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite!

-Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere, si in sus cu recunostinta! Sarbatoarea Craciunului sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!

-Descopera, invata cu adevarat sa crezi in frumos, traieste sentimentul de impreuna, alaturi de cei dragi!

-Traieste un adevarat pastel de iarna, cu valuri de ninsoare. Asculta-ti vocea sufletului, alunga frigul din el, fii deasupra linistei creata de dansul fulgilor de nea. Sarbatori fericite si un An Nou de poveste!

Felicitări de Anul Nou -Fie ca anul care vine sa insemne pentru tine o noua treapta pe care o urci. Iti doresc o viata implinita si fericita! La multi ani!

Felicitări de Anul Nou -Treci peste ce-a fost, crede cu adevarat in tine. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alege ce ti se potriveste si porneste la drum cu incredere!

Felicitări de Anul Nou -De Anul Nou ne imbracam in mod special, gatim in mod special, petrecem in mod special. Toti ne dorim sa fim mai speciali in anul care vine.

Felicitări de Anul Nou -Gandeste-te la trecerea dintre ani ca la o poarta. Poti sa treci prin aceasta poarta in noul an si sa iei cu tine numai lucrurile bune si apoi sa inchizi poarta in urma ta, astfel incat grijile si supararile sa nu te poata urma. La multi ani!

-Sa prinzi aripi pentru a trece cu usurinta peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos si bucura-te cu adevarat. Petrece frumos la inceput de an pentru a trai senzatii tari tot anul! La multi ani!

-Te-ai gandit unde petreci Revelionul? Sa nu uiti sa iei cu tine: voia buna, lumina in gand si veselia de altadata!

-Invata sa te bucuri de sarbatorile de iarna, nu lasa sa treaca nevazute pe langa tine. La multi ani!

-Mult belsug si sanatate, sa-ti ofere Noul An! Multa dragoste in viata si s-aduni ban dupa ban!

-Eu iti doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La multi ani!

-In fiecare picatura a sampaniei pe care o bei in cinstea noului an sunt urarile mele de bine, pline de cele mai frumoase si calduroase ganduri! Un an minunat!

-Imi datorezi cadoul promis, dar nu mai poti sa mi-l dai pentru ca nu puteai sa imi faci decat unul singur, sa petreci prima secunda din Anul Nou alaturi de mine. La multi ani!

-Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!

-Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna!

-Inchide ochii si pune-ti o dorinta! Am auzit ca de Anul nou orice vis poate deveni realitate si sper sa ti se intample si tie! La multi ani fericiti!

-In anul care vine imi doresc sa am alaturi numai persoane fericite. Stiu ca dorinta mi se va implini si mai stiu ca meriti sa fii fericit(a). Hai sa ne bucuram impreuna de anul ce vine intr-o atmosfera plina de armonie si iubire! La multi ani!

-Deschide-ti inima in noaptea dintre ani, lasa bucuria unui nou inceput sa iti patrunda in suflet, paseste cu speranta si incredere si nu uita ca cineva se va gandi in miez de noapte la tine si iti va dori toata fericirea din lume!

-In seara dintre ani te invit sub o crenguta de vasc sa ne punem aceeasi dorinta si sa o facem sa se implineasca in anul ce va urma. Accepti invitatia?

-Anul care vine sa iti aduca speranta unui nou inceput, energia necesara pentru a-ti implini toate obiectivele, intelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ti le ofera si pe acel cineva care sa te faca sa zambesti.

-Sper ca anul care vine sa-ti aduca numai zile albe si frumoase ca zapada de pe brazi. La Multi Ani!

-Fie ca sarbatorile de iarna sa iti aduca liniste sufleteasca, mult noroc si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apropiati sufleteste. La Multi Ani!

-Catelus cu parul cret, sa ai jeep-ul in cotet si o vila cu piscina, pe Madonna ca vecina. O lopata pentru bani, la anul si La Multi Ani!

-La multi ani cu sanatate, Domnul sa va dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!

-Anul Nou sa iti aduca sanatate si putina munca, sa fi buna si iubita si o viata fericita si multi bani, daca o sa ai si la alti o sa dai.

-Din gama fulgilor ce cad si din a lor sclipire, eu va doresc tot cei mai drag, multi ani si fericire! La multi ani!

-Fie ca Iubirea, Intelepciunea, Increderea si Generozitatea sa va calauzeasca pasii in noul an! La multi ani!

-Ieri e istorie, maine e mister, azi e un dar. Un dar de impartit cu apropiatii. La Multi Ani si Un An Nou Fericit!

-Noul an sa va fie presarat cu realizari remarcabile, impliniri, fericire si nu in ultimul rand sanatate!

-Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou asa cum ai visat!

-Fie ca bucuriile si gandurile frumoase ale prezentului sa devina amintirile frumoase ale viitorului. Un An Nou exceptional!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI