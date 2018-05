Federația Barourilor Europene, cu peste 1 milion de membri avocați, își exprimă îngrijorarea față de ingerința SRI în justiția din Romania

Federatia Barourilor Europene, care are peste 1 milion de membri avocati, isi exprima profunda ingrijorare fata de ingerinta SRI in justitia din Romania. Mesajul organizaţiei europene este semnalat pe Facebook de judecătoarea Dana Gîrbovan, preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România.

„Adunarea Generala a Federatiei Barourilor Europene, care reprezinta 250 de barouri membre totalizand peste 1 milion de avocati membri, si-a exprimat pe data de 19 mai 2018 profunda ingrijorare cu privire la dreptul de acces al cetatenilor romani la o instanta libera si independenta, precum si cu privire la situatia judecatorilor, procurorilor si avocatilor din Romania, luand nota ca exista o ingerinta in independenta judecatorilor, procurorilor, avocatilor si in administrarea justitiei ca urmare a intruziunii Serviciului Roman de Informatii in activitatea judecatorilor si procurorilor prin incheierea protocoalelor de cooperare intre acest serviciu secret si Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectia Judiciara, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea de Apel si Parchetul General”, se arata intr-un comunicat al Federatiei.

„Avocatii europeni se raliaza, asadar, pozitiilor publice exprimate si de magistratii europeni, incepand cu 2015, prin care acestia atrageau atentia ca ingerinta SRI in justitie incalca grav regulile statului de drept, independenta justitiei si drepturile fundamentale ale cetatenilor romani. Felicit Baroul Cluj pentru sustinerea acestei rezolutii in cadrul Federatiei Barourilor Europene si pentru toate demersurile pe care le face in vederea intaririi independentei justitiei. Asa cum am mai spus, este momentul ca adevarul, tot adevarul ascuns dupa 1989, sa iasa la iveala, pentru a ne elibera de metehnele justitiei comuniste de sorginte sovietica si a ne insanatosi ca justitie si societate!”, afirmă judecătoarea Dana Gîrbovan.

