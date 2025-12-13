Fără taxe pe contribuțiile persoanelor vulnerabile îngrijite de ONG-uri. Proiect de lege
Fără taxe pe contribuțiile persoanelor vulnerabile îngrijite de ONG-uri. Proiect de lege
Un nou proiect de lege depus la Parlament prevede ca toate contribuțiile achitate de beneficiarii sistemului de asistență socială să poată fi utilizate integral pentru furnizarea și îmbunătățirea acestor servicii. Măsura vizează fondurile provenite de la persoane cu dizabilități, vârstnici îngrijiți în centre și copii înscriși în centre de zi.
,,În prezent, conform prevederilor Codului Fiscal, anumite contribuții achitate de beneficiarii serviciilor sociale pot fi considerate venituri supuse impozitării. Totuși, alte acte normative în vigoare prevăd că aceste contribuții reprezintă parte integrantă a mecanismului de finanțare a serviciilor sociale, fiind destinate exclusiv acoperirii cheltuielilor necesare furnizării acestor servicii. Prin urmare, apare o neconcordanță legislativă între Codul Fiscal și legislația specifică asistenței sociale. Statul are alte resurse financiare, nu banii persoanelor vulnerabile, care oricum sunt puțini. Dar ONG-urile sociale sunt în pericol să-și închidă activitatea în lipsa resurselor necesare. De aceea este important să le susținem, în beneficiul celor vulnerabili și, de ce nu, să stimulăm și alte fundații și asociații să ofere astfel de servicii sociale, pe care, din păcate, statul nu le mai poate asigura”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu, potrivit unui comunicat de presă trimis sâmbătă pentru AGERPRES.
Reprezentanții USR susțin că inițiativa legislativă inițiată de cele două parlamentare ale partidului clarifică tratamentul fiscal aplicabil acestor contribuții, astfel încât sumele achitate de beneficiari – persoane cu dizabilități, vârstnici aflați în îngrijire, copii care beneficiază de servicii de tip centru de zi și alte categorii eligibile – să poată fi utilizate integral în scopul furnizării și îmbunătățirii serviciilor sociale de care aceștia depind.
,,Propunerea legislativă urmărește: excluderea expresă a acestor contribuții din sfera veniturilor impozabile, alinierea legislației fiscale cu legislația privind asistența socială, asigurarea faptului că 100% din aceste contribuții sunt utilizate în interesul beneficiarilor”, se arată în comunicat.
Deputata Oana Murariu a menționat că prin eliminarea impozitării acestor contribuții se va obține o creștere a calității serviciilor sociale de care beneficiază persoanele vulnerabile.
,,Practic, ducem la final resursele să lucreze exclusiv pentru aceste segmente de populație care au cel mai mare nevoie de ajutor. Rezultatul va fi că persoanele vulnerabile vor beneficia de îngrijire, de hrană și tratament mai bune, ceea ce va face o diferență foarte mare în bine pentru viața lor de zi cu zi”, a afirmat Murariu, potrivit comunicatului amintit.
