În ce situații primesc șoferii amenzi pentru muzica dată tare, evacuări sport sau claxonat agresiv

Atunci când zgomotul sau muzica produsă de mașini tulbură liniștea publică, poliția trebuie să intervină și să reglementeze sau să liniștească acest fenomen.

Codul Rutier și regulamentele locale consideră zgomotul produs de autovehicule o formă de poluare. În mai multe orașe din România au fost deja implementate reguli sau proiecte menite să limiteze zgomotul excesiv, mai ales pe timpul nopții. Astfel, te poți bucura de sistemul audio sau de evacuarea sport a mașinii, însă doar în limite rezonabile; altfel, riști să primești amendă de la poliție.

În ceea ce privește muzica, reperul este „tulburarea liniștii publice” și normele locale privind zgomotul. Un sistem audio puternic folosit la volum moderat, cu geamurile închise, nu creează, de obicei, probleme. Însă dacă, la 2 dimineața, basul din mașină face să vibreze geamurile blocului, vecinii pot reclama situația la poliția locală, iar legea permite sancționarea celor care produc disconfort acustic repetat în zonele rezidențiale.

Și claxonul este reglementat strict. În localități, acesta poate fi folosit doar pentru a evita un pericol imediat, nu pentru salut, pentru nervozitate în trafic sau ca semnal la semafor. Ghidurile de condus din România precizează că utilizarea claxonului în zone rezidențiale este limitată, iar abuzul poate fi sancționat. Claxoanele melodice sau de tip „sirenă” sunt considerate modificări neomologate, putând atrage amenzi și obligația de a readuce mașina la starea inițială.

Poliția intervine mai ales în cazurile de plângeri repetate sau comportament vizibil deranjant: claxon prelung sub geamurile blocurilor, „concerte” în parcări la ore târzii, drifturi sau accelerații cu evacuare zgomotoasă în zone populate.

Sistemul de evacuare este omologat și el pentru un anumit nivel de zgomot. Când tai toba finală, pui un „straight pipe” sau un „muffler delete”, mașina iese din specificațiile inițiale și se pot depăși pragurile admise. La un control de rutină, poliția poate sesiza Registrul Auto Român, iar mașina poate fi chemată la verificări suplimentare. Dacă RAR constată că evacuarea nu mai corespunde omologării, riști să ți se rețină certificatul de înmatriculare, dar și amendă, potrivit Gândul.

Evacuările sport omologate, cumpărate de la producători serioși, au și documente care atestă că respectă limitele legale de zgomot pentru modelul respectiv. Dar și aici, tot tu ești responsabil de modul în care o folosești.

În orașe au început să apară discuții despre radare de zgomot și amenzi pentru depășirea unui anumit prag de decibeli în zone sensibile, mai ales noaptea. Deși astfel de sisteme sunt abia la început, direcția este una clară: comunitățile urbane nu mai tolerează prea ușor mașinile foarte zgomotoase.

