„Fantoma de la Operă”, în premieră la Cluj-Napoca. Celebrul musical ajunge pe scena BT Arena

Unul dintre cele mai spectaculoase și iubite musicaluri din lume, „Fantoma de la Operă”, ajunge pentru prima dată la Cluj-Napoca. Producția semnată de Andrew Lloyd Webber va putea fi văzută vineri, 16 octombrie, de la ora 19.00, la BT Arena, într-o montare de amploare, adaptată special pentru dimensiunile unei arene.

Spectacolul vine la Cluj după succesul impresionant înregistrat la București, unde „Fantoma de la Operă” continuă să umple sala Operei Naționale. Reprezentațiile programate în această perioadă sunt sold out, confirmând interesul uriaș al publicului pentru una dintre cele mai cunoscute povești ale teatrului muzical. Cu peste 160 de milioane de spectatori în 35 de țări, aproximativ 13.500 de reprezentații pe Broadway și șapte premii Tony, „Fantoma de la Operă” este unul dintre marile fenomene ale scenei internaționale.

Publicul de la Cluj va descoperi o producție în care muzica inconfundabilă a lui Andrew Lloyd Webber se întâlnește cu o scenografie monumentală, costume spectaculoase, coregrafii elaborate și o poveste care combină misterul, romantismul și dramatismul. Montarea românească poartă semnătura regizorului Răzvan Ioan Dincă, conducerea dirijorală îi aparține lui Daniel Jinga, iar în rolurile principale se regăsesc Adrian Nour și Irina Baianț. Scenografia este realizată de Gary McCann, coregrafia de Violeta Dincă, iar adaptarea textului este semnată de Ernest Fazekas.

Mutarea spectacolului într-un spațiu precum BT Arena presupune o desfășurare tehnică și artistică pe măsură. Decorurile ample, costumele atent realizate, orchestra, luminile și efectele scenice sunt elementele care transformă producția într-o experiență vizuală și muzicală spectaculoasă, dincolo de formatul obișnuit al unui musical.

Succesul producției în România este deja unul remarcabil: de la premiera din martie 2023, spectacolul a adunat 41 de reprezentații cu casa închisă, iar interesul publicului continuă și în actualul sezon. Inspirat din celebrul roman al lui Gaston Leroux, musicalul spune povestea misterioasei Fantome care trăiește în subteranele Operei din Paris și a obsesiei sale pentru tânăra soprană Christine. Muzica lui Andrew Lloyd Webber, atmosfera gotică și povestea de dragoste au transformat producția într-un reper al musicalului mondial.

Biletele pentru reprezentația de la Cluj-Napoca sunt disponibile pe site-ul Bilet.ro.

Lucian Danciu

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