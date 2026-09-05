„Fantoma de la Operă”, în premieră la Cluj-Napoca. Celebrul musical ajunge pe scena BT Arena
„Fantoma de la Operă”, în premieră la Cluj-Napoca. Celebrul musical ajunge pe scena BT Arena
Unul dintre cele mai spectaculoase și iubite musicaluri din lume, „Fantoma de la Operă”, ajunge pentru prima dată la Cluj-Napoca. Producția semnată de Andrew Lloyd Webber va putea fi văzută vineri, 16 octombrie, de la ora 19.00, la BT Arena, într-o montare de amploare, adaptată special pentru dimensiunile unei arene.
Spectacolul vine la Cluj după succesul impresionant înregistrat la București, unde „Fantoma de la Operă” continuă să umple sala Operei Naționale. Reprezentațiile programate în această perioadă sunt sold out, confirmând interesul uriaș al publicului pentru una dintre cele mai cunoscute povești ale teatrului muzical. Cu peste 160 de milioane de spectatori în 35 de țări, aproximativ 13.500 de reprezentații pe Broadway și șapte premii Tony, „Fantoma de la Operă” este unul dintre marile fenomene ale scenei internaționale.
Publicul de la Cluj va descoperi o producție în care muzica inconfundabilă a lui Andrew Lloyd Webber se întâlnește cu o scenografie monumentală, costume spectaculoase, coregrafii elaborate și o poveste care combină misterul, romantismul și dramatismul. Montarea românească poartă semnătura regizorului Răzvan Ioan Dincă, conducerea dirijorală îi aparține lui Daniel Jinga, iar în rolurile principale se regăsesc Adrian Nour și Irina Baianț. Scenografia este realizată de Gary McCann, coregrafia de Violeta Dincă, iar adaptarea textului este semnată de Ernest Fazekas.
Mutarea spectacolului într-un spațiu precum BT Arena presupune o desfășurare tehnică și artistică pe măsură. Decorurile ample, costumele atent realizate, orchestra, luminile și efectele scenice sunt elementele care transformă producția într-o experiență vizuală și muzicală spectaculoasă, dincolo de formatul obișnuit al unui musical.
Succesul producției în România este deja unul remarcabil: de la premiera din martie 2023, spectacolul a adunat 41 de reprezentații cu casa închisă, iar interesul publicului continuă și în actualul sezon. Inspirat din celebrul roman al lui Gaston Leroux, musicalul spune povestea misterioasei Fantome care trăiește în subteranele Operei din Paris și a obsesiei sale pentru tânăra soprană Christine. Muzica lui Andrew Lloyd Webber, atmosfera gotică și povestea de dragoste au transformat producția într-un reper al musicalului mondial.
Biletele pentru reprezentația de la Cluj-Napoca sunt disponibile pe site-ul Bilet.ro.
Lucian Danciu
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Oameni şi locuri
UNTOLD 2026 începe pe 6 august: măsuri sporite de siguranță, check-in online și acces pe bază de brățară
UNTOLD 2026 începe pe 6 august: măsuri sporite de siguranță, check-in online și acces pe bază de brățară! Cea de-a 11-a ediție a festivalului UNTOLD va avea loc între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca, iar organizatorii anunță că evenimentul va beneficia de unul dintre cele mai complexe dispozitive de securitate din România. Mii de […]
UNTOLD 2026 și-a anunțat line-up-ul final
UNTOLD 2026 și-a anunțat line-up-ul final | Evenimentul va avea loc între 6 și 9 august la Cluj-Napoca UNTOLD anunță line-up-ul final pentru cea de-a unsprezecea ediție a festivalului, care va avea loc între 6 și 9 august 2026, la Cluj-Napoca. Noi artiști importanți se alătură celor peste 200 de nume deja anunțate, printre care […]
Program și bilete de o zi la Electric Castle 2026 | Festivalul, ajuns la a 12-a ediție, între 16 și 19 iulie la Castelul Banffy
Program și bilete de o zi la Electric Castle 2026. Festivalul, ajuns la a 12-a ediție, se desfășoară între 16 și 19 iulie la Castelul Banffy Mai puțin de două luni mai despart fanii Electric Castle de momentul în care vor trăi experiența celei de-a 12-a ediții, între 16 și 19 iulie, la Castelul Bánffy […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât costă un an de vechime pentru pensie de la mijlocul anului 2026: Prețul a crescut odată cu salariul minim
Cât costă un an de vechime pentru pensie de la mijlocul anului 2026: Prețul a crescut odată cu salariul minim...
România, cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE: Produsele nealimentare au cel mai mare recul
România, cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE: Produsele nealimentare au cel mai mare recul România a...
Știrea Zilei
FOTO | O tânără din Alba, pasionată de desen și pictură, creează adevărate opere de artă. „Nu urmăresc perfecțiunea. Încerc să surprind esența – acea „scânteie” a persoanei sau a ideii pe care o redau”
O tânără din Alba, pasionată de desen și pictură, creează adevărate opere de artă. „Nu urmăresc perfecțiunea. Încerc să surprind...
Bugetul municipiului Alba Iulia, rectificat cu peste 166,6 milioane de lei: Banii merg către proiecte europene, investiții, educație, cultură, recreere și infrastructură
Bugetul municipiului Alba Iulia, rectificat cu peste 166,6 milioane de lei: Banii merg către proiecte europene, investiții, educație, cultură, recreere...
Curier Județean
5-6 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Nunta de Aur la Cugir: Cuplurile din oraș care au împlinit în 2026 jumătate de veac împreună, sărbătorite pe 1 octombrie 2026. Cum se fac înscrierile
Nunta de Aur la Cugir: Cuplurile din oraș care au împlinit în 2026 jumătate de veac împreună, sărbătorite pe 1...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...