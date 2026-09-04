Curier Județean

Nunta de Aur la Cugir: Cuplurile din oraș care au împlinit în 2026 jumătate de veac împreună, sărbătorite pe 1 octombrie 2026. Cum se fac înscrierile

Ioana Oprean

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Nunta de Aur la Cugir: Cuplurile din oraș care au împlinit în 2026 jumătate de veac împreună, sărbătorite pe 1 octombrie 2026. Cum se fac înscrierile

Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 Octombrie, la Cugir va fi organizată o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat Nunții de Aur, festivitate în care se aduce un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună.

,,Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității.

Este momentul nostru, al întregului oraș, de a vă spune un sincer „Mulțumim!” pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul.

Pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite (sau copiii/nepoții acestora) să depună dosarul de înscriere la Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etaj 1 sau pe email la adresa [email protected] .

Actele necesare sunt actele de identitate (ambii soți) și certificatul de căsătorie, iar data limită pentru înscrieri este 25 septembrie 2026.

Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru! Distinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Cugir.

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