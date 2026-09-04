Foto | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), campion sud-est european la Orientare în proba de Lungă Distanță: „Este Regele Europei de Sud-Est!”

Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), campion sud-est european la Orientare în proba de Lungă Distanță: „Este Regele Europei de Sud-Est!”

O nouă performanță a lui Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia.

El a devenit campion sud-est european la orientare în proba de Lungă Distanță.

Titlul a fost cucerit vineri, 4 septembrie 2026, la Zlatibor (Serbia), în cadrul Campionatele Europei de Sud-Est de Orientare 2026.

„Felicitări, Ionuț Alin Zincă, Regele Europei de Sud Est la Lungă Distanță!”, a transmis Marius Anghel, coordonatorul secției de Orientare de la CS Unirea Alba Iulia.

sursa foto: Federația Română de Orientare

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