Sport

Foto | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), campion sud-est european la Orientare în proba de Lungă Distanță: „Este Regele Europei de Sud-Est!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 54 de minute

în

De

Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), campion sud-est european la Orientare în proba de Lungă Distanță: „Este Regele Europei de Sud-Est!”

O nouă performanță a lui Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia.

El a devenit campion sud-est european la orientare în proba de Lungă Distanță.

Titlul a fost cucerit vineri, 4 septembrie 2026, la Zlatibor (Serbia), în cadrul Campionatele Europei de Sud-Est de Orientare 2026.

„Felicitări, Ionuț Alin Zincă, Regele Europei de Sud Est la Lungă Distanță!”, a transmis Marius Anghel, coordonatorul secției de Orientare de la CS Unirea Alba Iulia.

sursa foto: Federația Română de Orientare

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-3 (2-1) | Remiză spectaculosă, cu „roș-albaștrii” egalând în 3 rânduri prin reușitele lui Cocan, P. Pahone și Bura

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

4 septembrie 2026

De

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-3 (2-1), în etapa a doua din Liga 3 | Remiză spectaculosă, cu „roș-albaștrii” egalând în 3 rânduri prin reușitele lui Cocan, P. Pahone și Bura CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-2 (2-1), vineri, ora 17.00, pe „Emilian Pavel”). Citește și: Liga 3, Seria […]

Citește mai mult

Sport

Foto: CS Universitar Alba Iulia – Viitorul Arad 2-2 (1-0) | Universitarii, remiză după o partidă nebună, cu oaspeții revenind de la 0-2, în final!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

4 septembrie 2026

De

CS Universitar Alba Iulia – Viitorul Arad 2-2 (1-0) | Universitarii, remiză după o partidă nebună, cu oaspeții revenind de la 0-2, în final! CSU Alba Iulia – Viitorul Arad a fost 2-2 (1-0), în etapa a doua din eșalonul secund Citește și: CS Universitar se mută… la Alba Iulia, de la „Pielarul” Sebeș! Sebaș a […]

Citește mai mult

Sport

Răzvan Ducan, fost portar al Unirii Alba Iulia, a semnat cu Rapid București: Pe ce contract și-a pus semnătura

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

4 septembrie 2026

De

Răzvan Ducan, fost portar al Unirii Alba Iulia, a semnat cu Rapid București: Pe ce contract și-a pus semnătura Rapid București și-a întărit compartimentul defensiv prin transferul portarului Răzvan Ducan. În vârstă de 25 de ani, goalkeeperul a semnat cu formația giuleșteană un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire, au anunțat oficial […]

Citește mai mult