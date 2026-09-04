Echinocțiul de toamnă 2026: Sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei astronomice. Pe ce dată începe ziua să scadă, iar noaptea să devină tot mai lungă

Toamna astronomică începe în 2026 pe data de 23 septembrie. Echinocțiul de toamnă va avea loc miercuri, la ora 03:05, ora României. Este momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în cea sudică. Din acest moment, în emisfera nordică, zilele vor continua să se scurteze, iar nopțile să devină tot mai lungi.

Calendarul astronomic marchează schimbarea anotimpului prin echinocții și solstiții. În România, în 2026, echinocțiul de toamnă are loc în dimineața zilei de 23 septembrie, la ora 03:05.

Când are loc echinocțiul de toamnă în 2026

Echinocțiul de toamnă are loc pe 23 septembrie 2026, la ora 03:05, conform datelor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Momentul marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. În același timp, în emisfera sudică începe primăvara astronomică.

Data echinocțiului nu este aceeași în fiecare an. În funcție de anul calendaristic, acesta poate avea loc pe 22 sau 23 septembrie.

Ce este echinocțiul de toamnă

Echinocțiul reprezintă momentul în care Soarele ajunge în dreptul ecuatorului ceresc. La echinocțiul de toamnă, Soarele traversează ecuatorul ceresc dinspre emisfera nordică spre cea sudică. Denumirea de „echinocțiu” vine de la ideea de egalitate între durata zilei și cea a nopții.

În realitate, pentru un anumit loc de pe Pământ, ziua și noaptea nu au neapărat exact câte 12 ore fiecare în ziua echinocțiului. Acest lucru este influențat, printre altele, de refracția atmosferică și de modul în care este definit răsăritul și apusul.

Ce se întâmplă cu durata zilei după 23 septembrie

După echinocțiul de toamnă, în emisfera nordică, durata zilelor începe să scadă, iar nopțile devin mai lungi. Procesul continuă până la solstițiul de iarnă, care în 2026 are loc pe 21 decembrie. Atunci este cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an pentru emisfera nordică.

Pentru România, schimbarea poate fi observată treptat de la o zi la alta. Soarele răsare tot mai târziu și apune tot mai devreme, iar perioada cu lumină naturală se reduce.

De ce se schimbă anotimpurile

Schimbarea anotimpurilor este legată de înclinarea axei Pământului și de mișcarea planetei în jurul Soarelui. Pe măsură ce Pământul își continuă parcursul pe orbită, poziția aparentă a Soarelui față de ecuatorul ceresc se schimbă. Astfel apar cele patru momente astronomice importante ale anului: echinocțiul de primăvară, solstițiul de vară, echinocțiul de toamnă și solstițiul de iarnă.

Echinocțiul de toamnă reprezintă, așadar, unul dintre cele patru repere care stabilesc anotimpurile astronomice.

Toamna astronomică nu începe în aceeași zi cu toamna meteorologică

Există o diferență importantă între toamna astronomică și toamna meteorologică. Din punct de vedere meteorologic, toamna începe la 1 septembrie și cuprinde lunile septembrie, octombrie și noiembrie.

Toamna astronomică începe însă la momentul echinocțiului de toamnă. În 2026, acest lucru se întâmplă pe 23 septembrie, la ora 03:05, ora României.

Când apune Soarele după echinocțiu

Odată cu apropierea de iarnă, perioada de lumină naturală se reduce constant. În București, de exemplu, datele astronomice indică pentru 23 septembrie momentul echinocțiului la ora 03:05, ora locală. După această dată, durata zilei continuă să scadă până la solstițiul de iarnă.

Schimbarea nu este însă bruscă. Diferența de la o zi la alta este de ordinul câtorva minute, astfel încât modificarea duratei zilei poate fi observată pe parcursul mai multor săptămâni.

Echinocțiul de toamnă și schimbarea orei

Echinocțiul de toamnă nu trebuie confundat cu trecerea la ora de iarnă. În 2026, România va trece la ora standard în ultima duminică din octombrie. Schimbarea orei este un fenomen distinct de echinocțiu și nu are loc în aceeași zi. Astfel, pe 23 septembrie începe toamna astronomică, iar schimbarea orei are loc abia câteva săptămâni mai târziu.

Cât mai durează până la iarnă

După echinocțiul de toamnă urmează aproximativ trei luni până la solstițiul de iarnă. În 2026, solstițiul de iarnă va avea loc pe 21 decembrie, la ora 22:50, ora Bucureștiului. Până atunci, zilele vor deveni progresiv mai scurte, iar nopțile mai lungi.

Calendarul anotimpurilor astronomice în 2026

20 martie 2026 – echinocțiul de primăvară;

21 iunie 2026 – solstițiul de vară;

23 septembrie 2026, ora 03:05 – echinocțiul de toamnă;

21 decembrie 2026, ora 22:50 – solstițiul de iarnă.

Așadar, 23 septembrie 2026 este data la care începe toamna astronomică, iar momentul exact al echinocțiului este 03:05, ora României. Din acea zi, în emisfera nordică, lumina zilei va continua să se reducă până la solstițiul de iarnă.

Pentru români, acest lucru înseamnă seri care vor veni treptat mai devreme și nopți tot mai lungi, pe măsură ce ne apropiem de finalul anului.

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