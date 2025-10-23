Falsul „căpitan SRI”, ARESTAT pentru 30 de zile. Ce a decis Curtea de Apel Alba Iulia
Curtea de Apel Alba Iulia a dispus joi, 23 octombrie 2025, arestare preventivă pentru o durată de 30 de zile a tânărului de 26 de ani din Arad care s-a dat drept „căpitan SRI”, a recrutat foști militari din trupele speciale și a convins inclusiv polițiști și angajați din alte structuri de ordine publică că face parte dintr-un „serviciu secret” veritabil.
Potrivit DIICOT, barbatul ar fi pus la cale o rețea bine structurată, bazată pe falsuri, legitimații fake și multă convingere. Sub pretextul că recrutează pentru misiuni de „culegere de informații”, i-a ademenit pe foști combatanți și pasionați de tactică militară să participe la „teste de operativitate și rezistență la stres”. La final, aceștia primeau legitimații false cu însemnele SRI, fotografii, serii și numere fictive.
Redăm mai jos comunicatul de presă:
Admitere propunere arestare preventivă formulată de DIICOT – Serviciul Teritorial
Joi, 23.10.2025, Curtea de Apel Alba Iulia a admis propunerea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba și a dispus arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile a inculpatului I. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: uzurparea de calități oficiale prevăzută de art. 258 alin. 1 și alin. 3 Cod penal și desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii, în formă continuată, prevăzută de art. 26 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 republicată privind securitatea naţională a României, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal,
Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia nu este definitivă şi poate fi atacată cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Competenţa de soluţionare a contestaţiei revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Pentru detalii privind acuzaţiile aduse inculpatului se poate vedea comunicatul de presă din 23.10.2025 publicat pe site-ul D.I.I.C.O.T http://www.diicot.ro/.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO ȘTIREA TA | Vandalism la o căruță în Cetatea Alba Iulia, surprins de camerele de supraveghere, în plină noapte
VIDEO ȘTIREA TA | Vandalism la o căruță în Cetatea Alba Iulia, surprins de camerele de supraveghere, în plină noapte În această dimineață, în jurul orei 03:38, o căruță folosită ca spațiu pentru comercializare în Cetatea Alba Iulia a fost vandalizată, incidentul fiind surprins de camera de supraveghere instalată în zonă. Imaginile arată doi bărbați […]
VIDEO ȘTIREA TA | Capra rebelă face legea pe străzile din Alba Iulia: Mercedes-ul, locul ei preferat de escaladă
Capra rebelă face legea pe străzile din Alba Iulia: Mercedes-ul, locul ei preferat de escaladă Pe străzile din Alba Iulia, imaginile de supraveghere a unei camere video au surprins un spectacol neașteptat! O capră liberă a decis să-și facă de cap prin oraș, culminând cu un moment memorabil: nu doar că a traversat strada cum […]
VIDEO | Prima creșă modernă construită prin CNI, la Aiud. Primarul Dragoș Crișan: „Recepția va fi în decembrie, iar unitatea va fi predată copiilor în toamna anului 2026”
Prima creșă modernă construită prin CNI, la Aiud. Primarul Dragoș Crișan: „Recepția va fi în decembrie, iar unitatea va fi predată copiilor în toamna anului 2026” Lucrările la noua creșă din municipiul Aiud sunt pe ultima sută de metri. Construcția, realizată prin programul Companiei Naționale de Investiții (CNI), a ajuns la un stadiu de peste […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CFR Călători trece la ora de iarnă: Cum vor fi afectate trenurile sâmbătă noaptea
CFR Călători trece la ora de iarnă: Ce trebuie să știe pasagerii înainte de plecare CFR Călători anunță că, începând...
Alba Iulia, pe locul 8 în topul orașelor prospere din România în 2025. Cum se repoziționează comunitățile din țară
Alba Iulia, pe locul 8 în topul orașelor prospere din România în 2025. Cum se repoziționează comunitățile din țară O...
Știrea Zilei
VIDEO ȘTIREA TA | Vandalism la o căruță în Cetatea Alba Iulia, surprins de camerele de supraveghere, în plină noapte
VIDEO ȘTIREA TA | Vandalism la o căruță în Cetatea Alba Iulia, surprins de camerele de supraveghere, în plină noapte...
VIDEO ȘTIREA TA | Capra rebelă face legea pe străzile din Alba Iulia: Mercedes-ul, locul ei preferat de escaladă
Capra rebelă face legea pe străzile din Alba Iulia: Mercedes-ul, locul ei preferat de escaladă Pe străzile din Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia: Ariciul, Veverița și Dovlecelul i-au fascinat pe copilași
Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia Festivalul Toamnei 2025 la „Licurici” din Alba Iulia a reprezentat o...
23-27 octombrie 2025 | Circulație restricționată pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, dinspre Bulevardul Republicii: Anunțul Primăriei
Circulație restricționată pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, dinspre Bulevardul Republicii: Anunțul Primăriei Primăria Alba Iulia anunță locuitorii din...
Politică Administrație
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie, la sediul primăriei
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie 2025...
Opinii Comentarii
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...