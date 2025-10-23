Falsul „căpitan SRI”, ARESTAT pentru 30 de zile. Ce a decis Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus joi, 23 octombrie 2025, arestare preventivă pentru o durată de 30 de zile a tânărului de 26 de ani din Arad care s-a dat drept „căpitan SRI”, a recrutat foști militari din trupele speciale și a convins inclusiv polițiști și angajați din alte structuri de ordine publică că face parte dintr-un „serviciu secret” veritabil.

Potrivit DIICOT, barbatul ar fi pus la cale o rețea bine structurată, bazată pe falsuri, legitimații fake și multă convingere. Sub pretextul că recrutează pentru misiuni de „culegere de informații”, i-a ademenit pe foști combatanți și pasionați de tactică militară să participe la „teste de operativitate și rezistență la stres”. La final, aceștia primeau legitimații false cu însemnele SRI, fotografii, serii și numere fictive.

Redăm mai jos comunicatul de presă:

Admitere propunere arestare preventivă formulată de DIICOT – Serviciul Teritorial

Joi, 23.10.2025, Curtea de Apel Alba Iulia a admis propunerea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba și a dispus arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile a inculpatului I. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: uzurparea de calități oficiale prevăzută de art. 258 alin. 1 și alin. 3 Cod penal și desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii, în formă continuată, prevăzută de art. 26 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 republicată privind securitatea naţională a României, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal,

Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia nu este definitivă şi poate fi atacată cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Competenţa de soluţionare a contestaţiei revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Pentru detalii privind acuzaţiile aduse inculpatului se poate vedea comunicatul de presă din 23.10.2025 publicat pe site-ul D.I.I.C.O.T http://www.diicot.ro/.

