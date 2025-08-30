Facturi la energie 2025 | Verificări ale ANRE cu privire la modalitățile de facturare practicate de furnizorii de energie electrică
Facturi la energie 2025 | Verificări ale ANRE cu privire la modalitățile de facturare
Ministrul Energiei a solicitat Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) elaborarea urgentă a unui raport privind modalitățile de facturare practicate de furnizorii de energie electrică.
Analiza vizează și identificarea neconcordanțelor practicilor dominante și formularea recomandărilor pentru remediere.
Raportul va evalua aplicarea cotelor de TVA pentru facturile emise după 1 august 2025, când a crescut taxa pe valoarea adăugată și va viza inclusiv regularizările aferente perioadelor anterioare.
„Solicitarea a fost realizată în temeiul competențelor ANRE privind monitorizarea pieței și protecția intereselor consumatorilor și a vizat practicile dominante, neconcordațele identificate, precum și recomandările de remediere. Totodată, ministrul Ivan a solicitat ANRE să colaboreze cu Ministerul Finanțelor/ANAF pentru aplicarea unitară a normativelor fiscale și cu ANPC, pentru a asigura informarea corectă a consumatorilor”, a precizat Ministerul Economiei.
Solicitarea a fost făcută în contextul în care facturile la electricitate ale românilor au fost aproape duble, în anumite cazuri, în această lună, ca urmare a liberalizării pieței și a majorării TVA de la 19% la 21%.
Furnizorii au aplicat cota de TVA de 21% chiar și pentru consumul de electricitate din luna iulie, deoarece legislația prevede că TVA se aplică la momentul facturării, nu la momentul consumului.
