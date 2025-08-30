Rămâi conectat

Actualitate

Facturi la energie 2025 | Verificări ale ANRE cu privire la modalitățile de facturare practicate de furnizorii de energie electrică

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Facturi la energie 2025 | Verificări ale ANRE cu privire la modalitățile de facturare

Ministrul Energiei a solicitat Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) elaborarea urgentă a unui raport privind modalitățile de facturare practicate de furnizorii de energie electrică.

Apulum Agraria 2025

Analiza vizează și identificarea neconcordanțelor practicilor dominante și formularea recomandărilor pentru remediere.

Raportul va evalua aplicarea cotelor de TVA pentru facturile emise după 1 august 2025, când a crescut taxa pe valoarea adăugată și va viza inclusiv regularizările aferente perioadelor anterioare.

„Solicitarea a fost realizată în temeiul competențelor ANRE privind monitorizarea pieței și protecția intereselor consumatorilor și a vizat practicile dominante, neconcordațele identificate, precum și recomandările de remediere. Totodată, ministrul Ivan a solicitat ANRE să colaboreze cu Ministerul Finanțelor/ANAF pentru aplicarea unitară a normativelor fiscale și cu ANPC, pentru a asigura informarea corectă a consumatorilor”, a precizat Ministerul Economiei.

Solicitarea a fost făcută în contextul în care facturile la electricitate ale românilor au fost aproape duble, în anumite cazuri, în această lună, ca urmare a liberalizării pieței și a majorării TVA de la 19% la 21%.

Furnizorii au aplicat cota de TVA de 21% chiar și pentru consumul de electricitate din luna iulie, deoarece legislația prevede că TVA se aplică la momentul facturării, nu la momentul consumului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Populația României a scăzut la 19.036.031 de locuitori, la 1 ianuarie 2025: Procesul de îmbătrânire se accentuează

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

30 august 2025

De

Populația României a scăzut la 19.036.031 de locuitori, la 1 ianuarie 2025: Proces de îmbătrânire Populația rezidentă în România a scăzut cu 31.545 de persoane, la 1 ianuarie 2025, față de începutul anului anterior, până la 19.036.031 de locuitori, în timp de fenomenul de îmbătrânire continuă să se accentueze, cu un raport de 130 de […]

Citește mai mult

Actualitate

30-31 august 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, până duminică seara

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

30 august 2025

De

30-31 august 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, până duminică seara ANM a emis mai multe atenționări cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară, valabile în intervalul 30-31 august 2025. Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.  COD GALBEN […]

Citește mai mult

Actualitate

Economistul Radu Georgescu: „Și în pachetul 2 de măsuri ale Guvernului este vorba tot despre creșteri de taxe. Nimic despre reducerea costurilor statului”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

30 august 2025

De

Radu Georgescu: „Și în pachetul 2 de măsuri ale Guvernului este vorba tot despre creșteri de taxe. Nimic despre reducerea costurilor statului” „Și în pachetul 2 de măsuri ale Guvernului este vorba tot despre creșteri de taxe. Nimic despre reducerea costurilor statului”, constată economistul Radu Georgescu.  Potrivit economistului, singurul efect al pachetului nr. 1 a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 30 de minute

Populația României a scăzut la 19.036.031 de locuitori, la 1 ianuarie 2025: Procesul de îmbătrânire se accentuează

Populația României a scăzut la 19.036.031 de locuitori, la 1 ianuarie 2025: Proces de îmbătrânire Populația rezidentă în România a...
Actualitateacum 40 de minute

30-31 august 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, până duminică seara

30-31 august 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, până duminică seara...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 16 ore

VIDEO | Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta

Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert...
Ştirea zileiacum 17 ore

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care a anunțat că își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

30 august 2025 | 89 de ani de la primul meci de fotbal jucat în nocturnă în România, la Ocna Mureș

89 de ani de la primul meci de fotbal jucat în nocturnă în România, la Ocna Mureș Sâmbătă, 30 august...
Curier Județeanacum 4 ore

30-31 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

30-31 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 24 de ore

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea

A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. La mulți ani celor care își serbează onomastica!

Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru 2025, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina,...
Opinii - Comentariiacum 15 ore

MESAJE de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Idei de urări, felicitări și SMS-uri pe care le puteți trimite celor dragi de ziua numelui

Mesaje de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Ce mesaje, urări, felicitări  și SMS-uri de ”la mulți ani” puteți trimite persoanelor care își...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea