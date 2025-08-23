Rămâi conectat

Actualitate

Facturi la energie 2025 | Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici și predictibilitate pentru economie

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici

Ministerul Energiei lucrează la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici pentru populație, stabilitate și predictibilitate pentru economie și un sistem energetic sigur și sustenabil, a declarat ministrul de resort, Bogdan Ivan.

Citește și: Carduri de energie 2025 | Platforma electronică pentru acordarea tichetelor de energie este funcțională. Cine sunt beneficiarii

„Am preluat mandatul de ministru al Energiei cu un obiectiv ambițios, la care lucrez zi de zi: scăderea prețului energiei pentru români. Energia nu este un privilegiu, este o nevoie de bază. Oamenii trebuie să își poată încălzi casele, să își poată susține familiile și afacerile fără teama de facturi împovărătoare.

Lucrăm așadar la un set de măsuri care să asigure: facturi mai mici pentru populație; stabilitate și predictibilitate pentru economie; un sistem energetic sigur și sustenabil’, a precizat ministrul Energiei într-o declarație de presă.

Potrivit Agerpres, oficialul a subliniat că acest proces presupune consultări, ajustări și decizii responsabile.

„Nu este un proces simplu – presupune consultări, ajustări și decizii responsabile – dar direcția este una clară: românii trebuie să plătească mai puțin pentru energie! Vom reveni cu toate măsurile asumate în fața Guvernului și le vom comunica transparent și responsabil, așa cum am promis’, a mai spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei pentru românii nevoiași

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

23 august 2025

De

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei Pentru fiecare card de energie de 50 de lei destinat achitării facturilor la energie electrică pentru românii cu venituri reduse statul ar putea fi nevoit să achite suplimentar 22 de lei către Poșta Română, […]

Citește mai mult

Actualitate

50.000 de angajați în plus în 10 ani în administrația locală din România: Oradea premierului Bolojan, fruntașă la angajări. Cum stă Alba la acest capitol

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

22 august 2025

De

50.000 de angajați în plus în 10 ani în administrația locală din România: Oradea premierului Bolojan, fruntașă la angajări Numărul funcționarilor din primării, consilii județene și autoritățile subordonate a crescut spectaculos în ultimii 10 ani, ajungând la peste 280.000 în 2025, față de 230.000 în 2015, indică datele obținute de Ziarul Financiar. Județele și orașele […]

Citește mai mult

Actualitate

Luna Neagră, pe cerul României, în weekend: Ce înseamnă fenomenul neobișnuit care face satelitul Pământului invizibil. Curiozități despre Luna Neagră

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

22 august 2025

De

Luna Neagră, pe cerul României, în weekend: Ce înseamnă fenomenul neobișnuit care face satelitul Pământului invizibil. Curiozități despre Luna Neagră În weeeknd, mâine mai exact, pasionații de astronomie și nu numai vor avea ocazia să vadă un eveniment rar. Sâmbătă, 23 august va fi Luna Neagră sezonieră, care va coincide cu o eclipsă solară parțială. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 38 de minute

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei pentru românii nevoiași

Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de...
Actualitateacum 2 ore

Facturi la energie 2025 | Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici și predictibilitate pentru economie

Ministrul Energiei: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici Ministerul Energiei lucrează la un set...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 13 ore

Uzina Mecanică Cugir: „Odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță”

Uzina Mecanică Cugir: „Activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță” Conducerea Uzinei Mecanice (UM) Cugir a...
Ştirea zileiacum 15 ore

FOTO | APEL UMANITAR pentru Valer David din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”

APEL UMANITAR pentru bărbatul din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Curier Județeanacum 18 ore

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race și Drag de Întregalde. Recomandări pentru populație

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o oră

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
Opinii - Comentariiacum 2 ore

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea