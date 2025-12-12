Facilităţile de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prelungite: ,,Pe întreaga durată a anului 2026”

Termenele pentru facilităţile de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale în domeniu au fost prelungite, de Guvern, astăzi, joi 11 decembrie, până pe data de 31 decembrie 2026.

Ordonanța de urgență prevede ca facilităţile să fie acordate în continuare pentru aceste categorii ca şi până acum, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, pe întreaga durată a anului 2026

,,Având în vedere că aceste facilităţi de transport nu au fost integrate până în prezent în cardurile de sănătate ale beneficiarilor, nu toţi deţinând un astfel de card, şi ţinând cont de faptul că utilizarea cardului de sănătate încetează odată cu emiterea cărţii electronice de identitate, OUG prevede ca facilităţile să fie acordate în continuare ca şi până acum, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, pe întreaga durată a anului 2026″, se arată într-un comunicat al Executivului.

