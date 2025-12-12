Facilităţile de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prelungite: ,,Pe întreaga durată a anului 2026”
Facilităţile de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prelungite: ,,Pe întreaga durată a anului 2026”
Termenele pentru facilităţile de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale în domeniu au fost prelungite, de Guvern, astăzi, joi 11 decembrie, până pe data de 31 decembrie 2026.
Citește și: Radu Georgescu, despre cum se termină 2025 și cum va fi în 2026: ,,Se oprește și cel de-al doilea motor al economiei”
Ordonanța de urgență prevede ca facilităţile să fie acordate în continuare pentru aceste categorii ca şi până acum, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, pe întreaga durată a anului 2026
,,Având în vedere că aceste facilităţi de transport nu au fost integrate până în prezent în cardurile de sănătate ale beneficiarilor, nu toţi deţinând un astfel de card, şi ţinând cont de faptul că utilizarea cardului de sănătate încetează odată cu emiterea cărţii electronice de identitate, OUG prevede ca facilităţile să fie acordate în continuare ca şi până acum, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, pe întreaga durată a anului 2026″, se arată într-un comunicat al Executivului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1. Bacteria Bacillus cereus, detectată pe una dintre liniile de producție
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1. Bacteria Bacillus cereus, detectată pe una dintre liniile de producție Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, […]
Femeie venită din Asia, diagnosticată cu lepră în Cluj-Napoca. Primul caz confirmat dupa zeci de ani în România
Femeie venită din Asia, diagnosticată cu lepră în Cluj-Napoca. Primul caz confirmat dupa zeci de ani în România Un caz de lepră a fost confirmat ieri la Cluj-Napoca, iar alte trei sunt investigate, după ce patru femei originare din Asia, angajate la un salon SPA din oraș, au prezentat leziuni cutanate suspecte, a anunțat Ministerul […]
12 decembrie 1916: Consiliul de Miniștri a aprobat transferul Tezaurului României în Rusia
12 decembrie 1916: Consiliul de Miniștri a aprobat transferul Tezaurului României în Rusia Tezaurul României este tezaurul care a fost trimis în Rusia în timpul primului război mondial și care nu a mai fost niciodată returnat în întregime. El includea tezaurul Băncii Naționale a României, valori aparținând unor diverse bănci românești private, societăți comerciale, persoane […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1. Bacteria Bacillus cereus, detectată pe una dintre liniile de producție
ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1. Bacteria Bacillus...
Femeie venită din Asia, diagnosticată cu lepră în Cluj-Napoca. Primul caz confirmat dupa zeci de ani în România
Femeie venită din Asia, diagnosticată cu lepră în Cluj-Napoca. Primul caz confirmat dupa zeci de ani în România Un caz...
Știrea Zilei
FOTO | O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12 nepoți și 9 strănepoți
O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12...
VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului
Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale...
Curier Județean
VIDEO | Articole pirotehnice, risc major pentru animale. Avertismentul și recomandările IPJ Alba
Articole pirotehnice, risc major pentru animale. Avertismentul și recomandările IPJ Alba Polițiștii din Alba avertizează asupra pericolelor grave la care...
Corneliu Mureșan, numit în funcția de secretar de stat al Guvernului: ,,De astăzi, sunt vocea tuturor cetățenilor din Alba în Guvernul României”
Corneliu Mureșan, numit în funcția de secretar de stat al Guvernului: ,,De astăzi, sunt vocea tuturor cetățenilor din Alba în...
Politică Administrație
FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei
Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei Administrația din...
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Opinii Comentarii
12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune
12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune Sfântul Spiridon,...
11 decembrie – Ziua internațională a munților
11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...