Fabrică de prelucrare a legumelor, amenajată pe fonduri europene, într-o comună din județul Alba

Potrivit declarațiilor lui Alin Nicula, primarul comunei Rădești, amenajarea primei fabrici de preparare și uscare a legumelor din județul Alba are cale deschisă și se speră ca până în toamnă aceasta să fie funcțională.

„Am pornit acest proiect inovator atât pentru a veni în ajutorul legumicultorilor din județ, cât și pentru cei din județele învecinate. Considerăm că va fi cea mai mare fabrică de acest fel construită în zona noastră. Deocamdată produsele nu vor fi bio, însă vor fi de o calitate bună”, a specificat primarul Alin Nicula.

Acesta ne-a informat că în prezent are semnate contractele de finanțare cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), prin care investiția este finanțată cu 85.000 de euro, la care se va adăuga încă o contribuție locală de 37.000 de euro.

„Avem finanțarea și proiectul de execuție, acum urmează ca în maximum o lună să scoatem la licitație lucrările și sperăm ca la toamnă fabrica noastră să fie funcțională”, ne-a declarat primarul Alin Nicula.

Acesta ne-a mai informat că în aproximativ o lună vor începe procedurile de căutare a beneficiarilor și de contractare a produselor finite cu marile magazine. Prin implementarea proiectului demarat de către administrația locală împreună cu legumicultorii din comuna Rădești se dorește ca odată ce fabrica de prelucrare va intra în producție, să se exploateze la maximum potențialul legumicol al zonei, fapt care va duce la o eficientizare a exploataţiilor agricole ale locuitorilor comunei, în special ale celor din localitățile Leorinț și Rădești, care pe parcursul ultimilor 20 sau 30 de ani și-au dobândit faima de legumicultori ai județului Alba. Noua fabrică de prelucrare și valorificare a a produselor legumicole va fi amenajată în Rădești în clădirea fostei mori de cereale, clădire care va fi reabilitată și modernizată integral și va fi rodul unui parteneriat dintre Primăria și Consiliul Local al Comunei Rădești, al Consiliului Județean Alba, al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos” și al Grupului de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”.

„Odată ce va fi pusă în funcțiune, fabrica noastră va dispune de mai multe linii de procesare, printre care le pot enumera pe cele de: conserve de legume în oţet (castraveţi, gogoşari, conopidă, gogonele etc.), conservele de legume în ulei (tocană de legume, zacuscă de vinete, de fasole, de ardei kapia, fasole), conservele de legume în saramură (mazăre boabe, fasole păstăi etc.), conservele de fructe (compoturi şi gemuri de caise, vişine, piersici, cireşe, prune etc.), murături, rădăcinoase, lavandă, dar și de produse deshidratate sau de produse congelate”, ne-a specificat primarul Alin Nicula.

Potrivit celor aflate de la primarul Nicula: „Unul dintre avantajele importante ale înființării unei astfel de afaceri este acela al creării de locuri de muncă, astfel că avantajele pot fi de ambele părți: populația rurală va avea o alternativă la munca în agricultură, obținând astfel venituri suplimentare. Pe lângă aceasta, odată intrată în funcțiune, fabrica va fi un sprijin pentru cetăţenii din comuna Rădești pentru că se adresează inclusiv acelui produs pe care legumicultorii nu-l mai pot vinde. Deci vom avea un plus de valoare la ceea ce facem noi aici. În al doilea rând, important este că se vor crea și unele locuri de muncă. E un lucru important care va veni în sprijinul cetăţenilor şi familiilor acestora”.