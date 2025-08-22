Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia
Un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții care vizează extinderea rețelei de canalizare pe strada Padiș din Alba Iulia urmează să intre la aprobare în Consiliul Local.
În prezent, strada Padiș nu se dispune de reţea de canalizare. Datorită creşterii numărului de construcţii în zonă şi solicitării proprietarilor din zonă de a beneficia de această utilitate se propune extinderea reţelei de canalizare.
Potrivit proiectului se va extinde rețeaua de canalizare pe strada Padiș, pe o lungime de 352 de metri liniari, din tuburi PVC KG Dn 250 mm, inclusiv cămine, ce vor asigura preluarea apelor uzate igienico-sanitare și casnice spre canalul stradal existent pe strada Apuseni.
S-au proiectat și 19 racorduri.
Se va realiza și un branșament la rețeaua de apă existentă.
Autorizația de construire a fost obținută. Proiectul-faza PT a fost elaborat de către SC TED PROTECT SRL Alba Iulia.
Durata de executie a lucrărilor este 5 luni, iar valoarea estimată, potrivit devizului general, este de 107.707,57 lei, inclusiv TVA.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de Daia Română: Sunt recomandate rute alternative
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de Daia Română: Apel al Primăriei Cut Primăria Comunei Cut a anunțat că, începând de vineri, 22 august 2025, au loc lucrările de așternere a stratului final de asfalt pe drumul DC […]
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Gabriel Holdon este specialist în Medicină de Urgență
Medic nou în specialitatea Medicină de Urgență la Spitalul Orășenesc Câmpeni De joi, 21 august 2025, și-a început activitatea un medic proaspăt intrat în echipa Spitalului Orășenesc Câmpeni. Citește și: Undă verde de la agenția de mediu pentru reamenajarea și extinderea Spitalului Orășenesc Câmpeni: Investiție de aproximativ 15 milioane de lei Este vorba de medicul […]
22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici. PROGRAMUL
22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici În perioada 22-31 august 2025, Sebeșul oferă locuitorilor săi un festival al verii, care va cuprinde evenimentele dedicate tuturor vârstelor orașului și valorilor culturale locale, tema pe care ne […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, 21...
PENSII 2025 | Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap?
Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap? Casa Națională de...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat
ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat În dimineața zilei de vineri,...
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și...
Curier Județean
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de Daia Română: Sunt recomandate rute alternative
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care...
Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia Un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...