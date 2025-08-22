Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul

Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia

Un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții care vizează extinderea rețelei de canalizare pe strada Padiș din Alba Iulia urmează să intre la aprobare în Consiliul Local.

În prezent, strada Padiș nu se dispune de reţea de canalizare. Datorită creşterii numărului de construcţii în zonă şi solicitării proprietarilor din zonă de a beneficia de această utilitate se propune extinderea reţelei de canalizare.

Potrivit proiectului se va extinde rețeaua de canalizare pe strada Padiș, pe o lungime de 352 de metri liniari, din tuburi PVC KG Dn 250 mm, inclusiv cămine, ce vor asigura preluarea apelor uzate igienico-sanitare și casnice spre canalul stradal existent pe strada Apuseni.

S-au proiectat și 19 racorduri.

Se va realiza și un branșament la rețeaua de apă existentă.

Autorizația de construire a fost obținută. Proiectul-faza PT a fost elaborat de către SC TED PROTECT SRL Alba Iulia.

Durata de executie a lucrărilor este 5 luni, iar valoarea estimată, potrivit devizului general, este de 107.707,57 lei, inclusiv TVA.

