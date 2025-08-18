Exproprieri pentru cauze de utilitate publică, din nou în atenția aleșilor locali din Alba Iulia: Este necesară modificarea și completarea hotărârii prin care au fost decise

Exproprieri pentru cauze de utilitate publică, din nou în atenția aleșilor locali din Alba Iulia

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 19 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consilului local al municipiului Alba Iulia nr. 191/2025 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) în vederea realizării obiectivului de investiții ”DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989”.

Lucrările prevazute în cadrul obiectivului au ca scop realizarea unui pasaj inferior, pe direcția Calea Moților, pentru descongestionarea traficului în zona intersectiei str. Calea Moților cu B-dul Republicii/B-dul Revoluției 1989.

Zona de teren afectată de expropieri este în suprafață de 1352,39 mp, teren cuprins între Bulevardul Revoluției 1989 – Bulevardul Republicii – Calea Moților pe care se vor executa lucrările și care aparține domeniului privat al persoanelor fizice și juridice.

Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea HCL pentru declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri), aflate pe amplasamentul obiectivului de investiții ”DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989”, respectiv pentru operațiunui topografice și suplimentar suprafață expropriată.

In data de 29.05.2025 Prin HCL 174 au fost aprobati indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989”.

Prin HCL 191 din 29.05.2025 s-a aprobat declansarea procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiții „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ

SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989”,

suprafața pentru imobilul (teren) supus exproprierii situat pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică fiind de 1343,24 mp.

În urma unor erori a rezultat o suprafață în plus de 9,15 mp., astfel că se va propune pentru expropriere suprafața de

1352,39 mp.

