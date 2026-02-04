Exporturile și importurile, în picaj în Alba: Ce arată cele mai noi date statistice

Comerțul internațional al județului Alba a înregistrat o pierdere severă în luna octombrie 2025, marcând scăderi atât la exporturi, cât și la importuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit Direcției Regionale de Statistică, exporturile au totalizat 216 mii de euro, în scădere cu aproape 7% față de luna octombrie a anului precedent, în timp ce importurile au o scădere de 5,1%. Cu toate acestea, soldul operațiunilor de comerț este pozitiv, însă mai mic decât cel din anul 2024.

Totuși, județul Alba își păstrează statutul de exportator net, având un excedent comercial de peste 267 de milioane de euro în 2025.

Comerțul internațional al județului Alba în luna octombrie 2025

În luna octombrie 2025, la nivelul județului Alba s-au realizat exporturi în valoare de 324226 mii euro, reprezentând 3,7% din totalul exporturilor la nivel naţional (8872837 mii euro), în scădere cu 0,1% faţă de exporturile realizate în luna anterioară şi in crestere cu 7,1% faţă de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024. Valoarea importurilor efectuate în luna octombrie 2025 a fost de 337486 mii euro, reprezentând 2,8% din totalul importurilor la nivel naţional (11892170 mii euro), în crestere cu 19,2% faţă de cele realizate în luna anterioară şi cu 16,2% faţă de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024.In luna octombrie soldul FOB/CIF a inregistrat valoare negativă (-13260 mii euro), cu valori pozitive oscilante in lunile anterioare.

În perioada 1.01-31.10.2025, comparativ cu perioada similară din anul anterior, valoarea exporturilor a scăzut cu 216959 mii euro (-7%), iar valoarea importurilor a scăzut cu 139242 mii euro (-5,1%). Valoarea exporturilor realizate in judetul Alba, în această perioadă (2873627 mii euro), reprezintă 3,5% din totalul exporturilor la nivel naţional ( 81047740 mii euro), iar valoarea importurilor efectuate (2605910 mii euro), reprezintă 2,4% din totalul importurilor la nivel naţional (108557051 mii euro).

Analizând structura exporturilor în perioada 1.01-31.10.2025 pe principalele grupe de mărfuri, se remarcă o pondere mai mare a următoarelor grupe: mijloace și materiale de transport (58,2%), maşini, aparate și echipamente electrice (10,2%), produse din lemn, exclusiv mobilier (8,5%), produse minerale (3,1%). Comparativ cu perioada similară din 2024, secțiunile cu pondere de peste 3% care au înregistrat scăderi au fost: mijloace și materiale de transport (-12,4%), produse din lemn, exclusiv mobilier (-10,3%), mașini, aparate și echipamente electrice (-1,9%), iar creștere se înregistrează la produse minerale (+42,2%). Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi în total sunt deţinute de următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat: mijloace si materiale de transport (43,2%), maşini, aparate și echipamente electrice (24,4%), metale comune şi articole din acestea (5,4%), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (5,3%), animale vii, produse de origine animală (3,7%), produse chimice (3,1%). Creşteri ale importurilor faţă de perioada corespunzătoare din anul anterior se înregistrează la sectiunile: produse chimice (+19,4%), masini, aparate şi echipamente electrice (+16,3%), instrumente și aparate optice, fotografice, ceasornicărie (+5,5%), iar scăderi la: metale comune şi articole din acestea (-16,4%), mijloace si materiale de transport (-14,5%), animale vii, produse de origine animală (-2%).

În perioada 1.01-31.10.2025, soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 267717 mii euro, soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada similară din anul 2024 fiind tot pozitiv, dar mai mare (345434 mii euro). Cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: mijloace si materiale de transport (+545540 mii euro), produse din lemn, exclusiv mobilier (+176964 mii euro), produse minerale (+71828 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment (+50597 mii euro), încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare (+37425 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni: masini, aparate și echipamente electrice (-342581 mii euro), metale comune şi articole din metal (-120587 mii euro), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (-71059 mii euro), produse chimice (-62860 mii euro).

Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în perioada 1.01-31.10.2025, situează judeţul Alba pe locul 8 la exporturi şi locul 11 la importuri.

Principalii parteneri de relatii internationale ai judetului, după ponderea în valoarea totală a exporturilor si importurilor, au fost:

– la export : Germania (56,2%), Franta (8%), Italia (7,5 %);

– la import : Germania (60,2%), Ungaria (9%), Italia (5,3%).

Comerțul exterior al Regiunii Centru în luna octombrie 2025 / Comerțul internațional cu bunuri al Regiunii Centru

Judeţul Braşov a avut o pondere de 34,2% în totalul exporturilor realizate în octombrie 2025 la nivelul Regiunii Centru, fiind urmat de județul Alba cu 25,3%, județul Sibiu cu 22%, județul Mureș cu 13,6%, județul Covasna și județul Harghita cu 2,5%.

Importurile CIF (preţuri la frontiera ţării exportatoare)

Importurile realizate în luna octombrie 2025, la nivelul Regiunii Centru au fost în valoare de 1245,5 mil. euro, reprezentând 10,5% din totalul importurilor la nivel naţional (11892,1 mil. euro), în creștere cu 5,6% faţă de luna anterioară și cu 0,8% faţă de luna corespunzătoare a anului anterior.

În cadrul regiunii, importurile de mărfuri au fost realizate în ordine descrescătoare în judeţele: Braşov (31,8%), Alba (27,1%), Sibiu (18,1%), Mureș (15,1%), Harghita (4,9%) și Covasna (2,9%).

Balanţa comercială (soldul FOB/CIF) a Regiunii Centru a înregistrat, în luna octombrie 2025, o valoare pozitivă de 38,3 mil. euro, cu valoari pozitive în județele: Brașov (+42,9 mil. euro) și Sibiu (+56,9 mil. euro) și valori negative în județele : Harghita (-30,1 mil. euro), Mureș (-14,1 mil. euro), Alba (-13,2 mil. euro) și Covasna (-3,9 mil. euro).

În perioada 1.01-31.10.2025 s-au realizat exporturi în valoare de 11508,1 mil. euro, faţă de anul trecut exportul fiind mai mic cu 1,8% (-205,6 mil euro). În cadrul judeţelor componente ale regiunii, judeţul Braşov a avut o pondere de 33,8% în totalul exporturilor, fiind urmat de Alba cu 25%, Sibiu cu 21,8%, Mureş cu 14%, Covasna cu 2,9% si Harghita 2,5%.

Importurile realizate în perioada 1.01-31.10.2025 au fost în valoare de 11252,5 mil. euro, faţă de anul trecut importul fiind mai mic cu 3,8% (-439,9 mil euro). În totalul importurilor realizate, judeţul Braşov a înregistrat cea mai ridicată valoare, de 3563,3 mil. euro (31,7%), iar cea mai scăzută valoare, de 315,6 mil. euro, s-a înregistrat în judeţul Covasna (3,1%).

În Regiunea Centru, balanţa comercială (soldul FOB/CIF) a înregistrat, în perioada 1.01-31.10.2025, un excedent în valoare de 255,6 mil. euro, având valori pozitive în judeţele: Sibiu (+411,2 mil euro), Brașov (+323,9 mil euro) și Alba (+267,7 mil euro), Braşov (+280,7 mil euro); și valori negative în județele: Mureş (-502,4 mil euro), Harghita (-224,3 mil euro) și Covasna (-20,3 mil euro).

