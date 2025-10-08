Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia: „Armănoaia (Almereien)”, piesă emblematică a mobilierului săsesc

Joi, 9 octombrie 2025, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii octombrie „Armănoaia (Almereien) – piesă a mobilierului tradițional săsesc”. Pentru luna octombrie 2025, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia propune ca exponat al lunii una dintre cele mai spectaculoase piese de mobilier tradițional săsesc.

Cunoscută sub denumirea de Almereien a fost o piesă de mobilier tradițional săsesc, de obicei nelipsită din gospodăria transilvăneană, aceasta era amplasată între cele două ferestre din camera frumoasă („camera cea bună”), care se deschideau către curte sau spre stradă.

Primul și cel mai vechi tip poate fi considerat simpla ramă a nișei (din perete) cu o ușă cu zăbrele, care se folosea pentru aerisire, deoarece în interior se depozitau alimentele (uleiul, zahărul și țuica), și era prevăzută uneori cu un sertăraș în care erau ținute tacâmurile.

Această piesă a evoluat de-a lungul timpului, având un rol decorativ dar și funcțional, deoarece se mai păstrau documentele și banii, care prin frecvența sa în cadrul interiorului se situa pe al doilea loc imediat după cuier.

Vernisajul va fi transmis online pe pagina de Facebook a Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Direcția Județeană pentru Cultură Alba

