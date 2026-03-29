EXPLOZIE a prețurilor în construcții, comerțul cu amănuntul și servicii: Ce îi așteaptă pe români în următoarele luni

Managerii din construcţii şi comerţul cu amănuntul preconizează o creştere accentuată a preţurilor, până în mai 2026, arată datele Institutului Naţional de Statisică (INS).

În construcții, potrivit estimărilor din luna martie 2026, pentru următoarele trei luni, se prognozează o tendinţă de creştere a volumului producţiei din sectorul construcţii (sold conjunctural +17%).

În schimb, se preconizează o relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural -1%).

Cel mai de impact este că se estimează ca preţurile lucrărilor de construcţii să înregistreze creştere accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Managerii din sectorul comerţ cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -4%.

În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o tendinţă de relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +2%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 53% dintre respondenţi, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de +50% indicând creştere accentuată.

Managerii din sectorul serviciilor estimează o relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de 0%.

Pe baza datelor, se estimează și o relativă stabilitate a numărului de salariaţi în următoarele trei luni (sold conjunctural -4%).

De notat că se anticipeazӑ cӑ preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +26%.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

