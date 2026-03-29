EXPLOZIE a prețurilor în construcții, comerțul cu amănuntul și servicii: Ce îi așteaptă pe români în următoarele luni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

EXPLOZIE a prețurilor în construcții, comerțul cu amănuntul și servicii: Ce îi așteaptă pe români în următoarele luni

Managerii din construcţii şi comerţul cu amănuntul preconizează o creştere accentuată a preţurilor, până în mai 2026, arată datele Institutului Naţional de Statisică (INS).

În construcții, potrivit estimărilor din luna martie 2026, pentru următoarele trei luni, se prognozează o tendinţă de creştere a volumului producţiei din sectorul construcţii (sold conjunctural +17%).

În schimb, se preconizează o relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural -1%).

Cel mai de impact este că se estimează ca preţurile lucrărilor de construcţii să înregistreze creştere accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Managerii din sectorul comerţ cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -4%.

În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o tendinţă de relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +2%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 53% dintre respondenţi, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de +50% indicând creştere accentuată.

Managerii din sectorul serviciilor estimează o relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de 0%.

Pe baza datelor, se estimează și o relativă stabilitate a numărului de salariaţi în următoarele trei luni (sold conjunctural -4%).

De notat că se anticipeazӑ cӑ preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +26%.

PENSII 2026: Cum a evoluat sistemul de pensii private din România în ultimul an. Pilonul II, active de peste 200 miliarde lei

acum 2 ore

29 martie 2026

PENSII 2026: Cum a evoluat sistemul de pensii private din România în ultimul an Piața pensiilor private din România a continuat în 2025 traiectoria de creștere, confirmându-și statutul de pilon esențial al stabilității financiare pe termen lung. Activele totale ale fondurilor de pensii private au atins nivelul de 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie

România trece la noapte la ora de vară 2026: Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00

acum 11 ore

28 martie 2026

România va trece la ora de vară în această noapte, iar ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00. Schimbarea, aplicată în majoritatea

VIDEO | Cum și când se plantează pomii fructiferi: Pași esențiali pentru a avea plante sănătoase și roditoare

acum 16 ore

28 martie 2026

Cum și când se plantează pomii fructiferi: Pași esențiali pentru a avea plante sănătoase și roditoare Luna martie este una dintre cele mai bune perioade pentru plantarea pomilor fructiferi, iar respectarea pașilor esențiali, de la hidratarea rădăcinii și pregătirea gropii până la udarea de după plantare, poate influența direct prinderea și dezvoltarea pomului.

