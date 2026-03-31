„Explozia” preţurilor carburanţilor. Expert: „Soluţia sustenabilă este o reducere ţintită şi temporară a TVA”

Soluţia sustenabilă referitoare la ieftinirea carburanţilor în România nu este o tăiere generală mare de TVA la pompă, ci o reducere ţintită, temporară şi declanşată doar când preţul sau costurile de producţie trec anumite praguri, consideră preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

„Problema esenţială nu este doar dacă se pot reduce, ci unde, cu cât şi când, astfel încât măsura să nu afecteze alte obligaţii ale statului, precum plata pensiilor, salariilor şi a celorlalte cheltuieli publice esenţiale. În acelaşi timp, intervenţia trebuie gândită astfel încât să nu producă efecte negative ireversibile asupra agriculturii şi economiei.

Formulat simplu, obiectivul este să identificăm unde, cât şi când poate statul să reducă acciza sau TVA la combustibil, astfel încât efectul pozitiv asupra agriculturii şi economiei să fie maxim, iar costul pentru buget să rămână suportabil, fără să pună în pericol pensiile, salariile şi celelalte cheltuieli publice obligatorii. În România, soluţia sustenabilă nu este o tăiere generală mare de TVA la pompă, ci o reducere ţintită, temporară şi declanşată doar când preţul sau costurile de producţie trec anumite praguri. Asta pentru că bugetul pe 2026 este deja tensionat, iar deficitul vizat este 6,2% din PIB”, apreciază specialistul, într-o analiză transmisă, luni, 30 martie 2026.

Analiza de specialitate evidenţiază că este nevoie de un model de decizie care să stabilească în mod riguros unde trebuie aplicată reducerea, cât se poate reduce, fără să destabilizeze bugetul, şi când trebuie intervenit, astfel încât măsura să ajute economia, nu să o dezechilibreze.

„Un asemenea model ar trebui să pornească de la realitatea fiscală actuală, în România, cota standard de TVA este 21%, iar carburanţii sunt taxaţi la această cotă; în plus, accizele la carburanţi rămân o sursă importantă de venit bugetar. Totodată, bugetul pe 2026 este deja construit sub presiune, cu un deficit programat şi cu cheltuieli rigide mari, ceea ce înseamnă că orice reducere generalizată trebuie analizată foarte atent. În practică, întrebarea corectă nu este “se reduce sau nu se reduce?”, ci care este combinaţia optimă între reducere fiscală, protejarea sectoarelor sensibile şi menţinerea echilibrului bugetar?

Din acest motiv, modelul ar trebui să distingă clar între: reduceri generale, aplicate tuturor consumatorilor, care costă mult bugetul; măsuri ţintite, aplicate acolo unde combustibilul afectează direct costul producţiei şi al transportului, mai ales în agricultură şi logistică. România foloseşte deja astfel de scheme ţintite în 2026, atât pentru motorina din agricultură, cât şi pentru compensarea din transport”, consideră şeful AEI.

Datele prezentate de către Chisăliţă arată că, pentru 2026, accizele sunt de aproximativ 3.059,80 lei/1.000 litri la benzina fără plumb, respectiv de 2.804,29 lei/1.000 litri la motorină. Acesta susţine că, teoretic, România nu poate coborî accizele standard sub minimele Uniunii Europene (UE), adică 359 de euro (1.827 de lei)/1.000 litri la benzină fără plumb şi 330 de euro (1.679 de lei)/1.000 litri la motorină.

Concret, reprezentantul AEI explică faptul că, realist şi prudent, se poate reduce TVA generală, cu maximum 1-2 puncte procentuale, temporar, şi doar în situaţii de şoc sever. De asemenea, o altă soluţie ar putea fi reducerea accizei generale, cu 20 bani/litru, ceea ce va produce, dacă se transmite integral şi se include şi efectul TVA peste acciză, o ieftinire la pompă de aproximativ 24 bani/litru.

Totodată, rambursările ţintite ar reprezenta o variantă fiabilă, dar numai pentru agricultură, transport de marfă, transport public de persoane şi, eventual, anumite activităţi productive cu intensitate mare de combustibil.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI