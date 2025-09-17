Explicația ministrului Agriculturii pentru creșterea deficitului: Românii mănâncă prea mult avocado și mozzarella, în loc de „roșii și brânză de la țărani”
Ministrului Agriculturii a găsit cauza creșterii deficitului: Românii mănâncă prea mult avocado și mozzarella, în loc de „roșii și brânză de la țărani”
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a atras atenția asupra obiceiurilor de consum ale românilor, spunând că avocado a ajuns pe primul loc în topul importurilor de fructe și legume. „Dacă vrem să mâncăm mozzarella și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, deficitul va crește”, a declarat oficialul.
Ministrul a făcut afirmațiile într-o conferință de presă, unde a dat exemple despre cum se reflectă aceste alegeri în buzunarele românilor.
El a menționat că un avocado costă cât trei kilograme de roșii românești și că preferința pentru produse aduse din afară, precum mozzarella sau prosciutto, în locul celor tradiționale, pune presiune pe deficitul comercial.
„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe și legume. Gândiți-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România.
Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul comercial va crește. (…) Noi avem în magazinele de retail și în piețele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a spus Florin Barbu.
Potrivit datelor Eurostat, România a importat avocado de 50,7 milioane de euro în 2024, iar doar în primul semestru al anului 2025 importurile au ajuns deja la 25,3 milioane de euro
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată pentru lovitură de stat
Călin Georgescu face prima apariție publică după trimiterea în judecată și vorbește despre acuzația de lovitură de stat Călin Georgescu a făcut miercuri prima apariție publică după ce a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. În jur de 200 de susținători s-au adunat dimineață în fața […]
Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar. CARE este singura condiție – sondaj INSCOP
Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar, cu o singură condiție Majoritatea românilor sunt de acord cu introducerea stagiului militar, însă spun că acesta ar trebui să fie voluntar. Rezultatele arată că 74,2% dintre respondenți susțin această măsură, în timp ce doar 20,7% au o părere negativă, iar 5,1% nu au oferit răspuns. Citește […]
Premierul Ilie Bolojan, despre noi creșteri de taxe: „Trebuie să reducem cheltuielile"
Ilie Bolojan, despre noi creșteri de taxe: „Trebuie să reducem cheltuielile” Premierul Ilie Bolojan a spus marți seara că nu vede cu ochi buni ideea unor noi taxe sau a unei creșteri a TVA-ului, dar a menționat că asta depinde în mare parte de cum reușește statul să-și reducă cheltuielile. Întrebat la Antena 3 CNN […]
