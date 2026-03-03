Curier Județean

Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, AMÂNAT în Alba și celelalte județe din țară: Care sunt motivele

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

în

De

Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, AMÂNAT în Alba și celelalte județe din țară: Care sunt motivele

Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat în Alba și celelalte județe din țară, se arată într-un comunicat IGSU.

În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”.

Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.

Facem această precizare fără echivoc: amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică.

Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol.

Exercițiile de alarmare publică nu sunt organizate formal, simbolic sau pentru imagine. Ele au un rol clar: verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora.

Prin urmare, amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a exigențelor instituționale privind pregătirea pentru situații de risc.

În perioada următoare, va fi comunicat un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât aceste activități să se desfășoare în condiții de claritate, înțelegere și eficiență.

Pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme. Protecția vieții și a siguranței cetățenilor nu este negociabilă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Doi bărbați din Aiud, REȚINUȚI de polițiști: Unul dintre ei a bătut un tânăr și l-a rănit, iar celălalt a mințit poliția că a luat parte la eveniment

Ioana Oprean

Publicat

acum 1 minut

în

3 martie 2026

De

Doi bărbați din Aiud, REȚINUȚI de polițiști: Unul dintre ei a bătut un tânăr și l-a rănit, iar celălalt a mințit poliția că a luat parte la eveniment Doi bărbați din Aiud au fost reținuți de polițiști și sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și mărturie mincinoasă. Unul dintre ei a bătut un tânăr […]

Citește mai mult

Curier Județean

Constantin Sârbu, fost director timp de peste 30 de ani al Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

3 martie 2026

De

Constantin Sârbu, fost director timp de peste 30 de ani al Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice Constantin Sârbu, fost director al Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice. Avea 86 de ani. Actor de profesie, Constantin Sârbu a activat în domeniul […]

Citește mai mult

Curier Județean

21-22 martie 2026 | Sărbătoarea Mierii la Blaj: Cel mai mare târg de miere și produse pentru apicultură din România revine în ,,Mica Romă”. PROGRAMUL

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

3 martie 2026

De

Sărbătoarea Mierii la Blaj: Cel mai mare târg de miere și produse pentru apicultură din România revine în ,,Mica Romă”. PROGRAMUL Blaj devine capitala mierii pe 21-22 martie 2026! Sărbătoarea Mierii ajunge la ediția a 16-a și promite două zile pline de activități, conferințe și momente speciale.  Ele vor fi dedicate atât pasionaților de apicultură, […]

Citește mai mult