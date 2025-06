Examenul auto s-ar putea schimba radical: Proba de poligon e scoasă de la naftalină. Conducere defensivă și testări psihologice mai dure

România este una din țările cu cea mai ridicată rată a mortalității rutiere. Anul trecut, peste 1.500 de persoane au murit în accidente de circulație. Pentru a reduce acest fenomen alarmant, autoritățile iau în calcul introducerea unui examen mult mai riguros pentru viitorii șoferi.

După aproape trei decenii, proba de poligon ar putea fi reintrodusă în traseul de obținere a permisului. În plus, cine vrea carnet, ar putea fi obligat sa treacă de cursurile de conducere defensivă dar si printr-o testare psihologică mai dură.

După 30 de ani de pauză, proba de poligon e scoasă de la naftalină. În perioada de glorie, testarea le dădea mari emoţii viitorilor şoferi – de la mersul în rampă, până la parcarea laterală – totul sub presiune, la volanul unor Dacii vechi, fără servodirecție, senzori sau sisteme electronice de asistență. Cui i se oprea motorul în rampă sau cine nu reuşea să parcheze, era eliminat.

Avocatul Poporului propune reintroducerea acestei etape eliminatorii pentru viitorii soferi, pentru a le evalua mai bine abilitățile practice.

„Este de bun simţ ca o primă măsură să introduci un mijloc de învăţare, de perfecţionare a viitorilor conducători auto înainte ca ei să iasă pe drumurile publice. Am observat că o cauză de producere a accidentelor de circulaţie rezidă din faptul că legislaţia rutieră este prea puţin cunoscută şi de faptul că cei care participă la traficul rutier nu dau dovadă întotdeauna de cunoştinţă suficientă în manevrarea autoturismului”, spune Mircea Criste, adjunct Avocatul Poporului.

Viitorii şoferi nu văd măsura cu ochi buni, chiar dacă majoritatea maşinilor de astăzi au tehnologie avansată.

„Reintroducerea poligonului nu cred că este în sine o soluție. Procesul de testare ar trebui perfecționat. Să fie mult mai bine pregătiti în școlile de șoferi”, spune Dan Jianu, fost şef Brigada Rutieră.

În paralel cu această propunere, Avocatul Poporului cere și cursuri de conducere defensivă obligatorii pentru viitorii soferi.

„Din păcate văd foarte mulți tineri care și au luat permisul de curând. Nu simt mașină la fel de bine pentru că nu au experiență și clar ar învață care sunt limitele”, spune Lucian Nan, instructor conducere defensivă.

Plus, testări psihologice mai dure, pentru a evalua mai bine starea emoțională și psihică a cursanţilor. Un experiment Observator a arătat că testarea care ar trebui sa dureze o oră, se face in mai putin de cinci minute, iar medicii pun ștampila chiar și fără să vadă pacientul. Propunerile din raportul Avocatului Poporului sunt momentan in faza de discuție și ar putea fi incluse într-un proiect de lege care să completeze Codul Rutier.

