Examene naționale 2026 | Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate. LISTA

Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat, miercuri, 11 februarie 2026, programele pentru simulările examenelor naționale.

Simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel:

*în perioada 16-18 martie 2026 – probele scrise pentru simulare Evaluarea Națională

*în perioada 23-26 martie 2026 – probele scrise pentru simulare Bacalaureat

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluaării Naționale în anul școlar 2025-2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Programele sunt disponibile AICI.

