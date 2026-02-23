Examene naționale 2026 | Elevii care susțin Evaluarea Națională și Bacalaureatul, filmați frontal
Elevii care susțin Evaluarea Națională și Bacalaureatul în 2026, filmați frontal
Ministerul Educației introduce reguli stricte privind supravegherea examenelor naționale din 2026.
Conform unei proceduri transmise inspectoratelor școlare, toate sălile în care se desfășoară probele de la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi dotate cu sisteme de supraveghere audio-video configurate astfel încât fiecare candidat să fie surprins cât mai bine în timpul examenului.
Camerele sistemului de supraveghere audio-video vor fi instalate în fiecare sală supravegheată, astfel încât să asigure vizibilitatea tuturor persoanelor din interiorul acesteia și să nu poată fi obturată printr-o anumită poziționare a unor persoane sau obiecte.
Procedura prevede instalarea camerelor și în spațiile unde sunt depozitate bagajele candidaților, în încăperile destinate multiplicării subiectelor, precum și în sălile în care sunt evaluate lucrările scrise.
Echipamentele trebuie să fie operaționale cu cel puțin 72 de ore înainte de prima probă, iar în cazul evaluării lucrărilor cu minimum 24 de ore înainte de începerea activității.
Înregistrarea va porni cu 30 de minute înainte de accesul candidaților în săli și va continua pe toată durata examenului, iar intervențiile asupra sistemelor de supraveghere sunt interzise pe parcursul probelor.
Secțiune Știri sub articolul principal
