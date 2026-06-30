Evaluarea Națională 2026 | Nicio medie de 10 în Alba, pentru al treilea an consecutiv, la publicarea rezultatelor inițiale: De la ce școli provin absolvenții cu cele mai mari medii

Ministerul Educaţiei a anunțat, marți, 30 iunie 2026 că 79 la sută dintre elevii care au susţinut Evaluarea Naţională au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, înainte de contestaţii.

Dintre aceştia, şapte elevi au avut media 10. Contestaţiile se pot depune de miercuri, iar rezultatele finale se vor afişa în 8 iulie. Anul trecut, procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a fost de 83,1.

În județul Alba nu s-a înregistrat nicio medie de 10 la publicare rezultatelor inițiale, în după amiaza zilei de marți, 30 iunie 2026.

Cea mai mare medie, 9,87, a fost obținută de un absolvent al Școlii Gimnaziale Micești. Podiumul mediilor inițiale este completat de un 9,85 obținut de un absolvent al ciclului gimnazial la Colegiul Național „Ionochentie Micu Clain” Blaj și de o medie de 9,82 obținută de un absolvent al ciclului gimnazial de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș.

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