Curier Județean

10-12 iulie 2026 | Festivalul dacic ,,Singidava”, la Cugir: Tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și paradă cu torțe

Ioana Oprean

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10-12 iulie 2026 | Festivalul dacic ,,Singidava”, la Cugir: Tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și paradă cu torțe

Festivalul dacic ,,Singidava” revine la Cugir în weekend-ul 10-12 iulie 2026. Organizatorii au pregătit tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și paradă cu torțe.

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Pregătește-te să faci parte din istorie pentru că timp de trei zile ea reînvie la Cugir atmosfera din Antichitate.

,,Pornind de la Ziua Cetății, în urmă cu patru ediții în anul 2019, acum ne revedem pentru a doua oară cu un adevărat festival dacic, așa cum merită Singidava, străvechea cetate dacică de la Cugir, cunoscută și încă explorată de specialiștii”, transmit organizatorii evenimentului.

Parcul Stadion se transformă în lumea antică și va găzdui:

-Tabere și ateliere antice: Demonstrații de luptă, ateliere de fierărie, monetărie și pielărie.

-Gastronomie și ritualuri: Reconstituirea ceremonialului de incinerare a nobilului dac și degustări de bucate tradiționale pregătite după rețete vechi.

-Pentatlonul Dacic: Competiie spectaculoasă în care voinicii își vor măsura forța și îndemânarea în probe sportive specifice epocii.

-Parada cu torțe: Un moment magic care va anima serile de vară în oraș.

De asemenea, în tabără vă așteptăm și cu alte surprize:

– lupte de gladiatori;
– dansuri de inspirație antică;
– activități și ateliere creative pentru copii.

Alături de asociațiile de reconstituire istorică, Dacii Singidavei, Garda Apulum, Historia Renascita, Omnis Barbaria și fierarul Komakiza vom redescoperi împreună lumea dacilor prin experiențe autentice, interactive și dedicate întregii familii.

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