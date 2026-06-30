Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba

Tribunalul Alba a pronunțat, miercuri, 24 iunie 2026 o sentință într-un dosar complex de trafic de droguri și criminalitate organizată, care a vizat o rețea implicată în introducerea în România a zeci de kilograme de canabis disimulate în colete expediate din Spania. Procesul a avut în centru acuzații de trafic internațional de droguri, trafic de droguri de risc și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit hotărârii instanței, anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi transportat din Spania în România trei colete care ascundeau 37,51 kilograme de canabis, folosind o firmă de coletărie internațională pentru a masca operațiunea. Drogurile urmau să fie distribuite ulterior pe piața ilegală din România.

Magistrații au reținut că gruparea a funcționat în perioada august 2024 – ianuarie 2025, având o structură organizată și roluri bine stabilite pentru fiecare participant. Conform probelor administrate, rețeaua era coordonată din Spania și utiliza transporturile de colete pentru introducerea drogurilor în țară.

În cazul unuia dintre inculpați, instanța a ajuns la concluzia că acesta a sprijinit activitatea grupului prin asigurarea transportului drogurilor și a considerat că vinovăția sa a fost dovedită „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.

Judecătorii au dispus condamnarea acestuia la 3 ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, pedeapsă la care s-au adăugat 176 de zile rămase neexecutate dintr-o condamnare anterioară, după revocarea liberării condiționate. În final, inculpatul va executa 3 ani și 176 de zile de închisoare în regim de detenție.

Instanța a remarcat că acesta nu se afla la prima confruntare cu legea penală, fiind condamnat anterior tot pentru infracțiuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri.

Dosarul a fost instrumentat de DIICOT, iar în cadrul anchetei au fost utilizate numeroase mijloace de probă, inclusiv supravegheri tehnice, percheziții domiciliare și informatice, interceptări și activități de investigație financiară.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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