Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba
Tribunalul Alba a pronunțat, miercuri, 24 iunie 2026 o sentință într-un dosar complex de trafic de droguri și criminalitate organizată, care a vizat o rețea implicată în introducerea în România a zeci de kilograme de canabis disimulate în colete expediate din Spania. Procesul a avut în centru acuzații de trafic internațional de droguri, trafic de droguri de risc și constituirea unui grup infracțional organizat.
Potrivit hotărârii instanței, anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi transportat din Spania în România trei colete care ascundeau 37,51 kilograme de canabis, folosind o firmă de coletărie internațională pentru a masca operațiunea. Drogurile urmau să fie distribuite ulterior pe piața ilegală din România.
Magistrații au reținut că gruparea a funcționat în perioada august 2024 – ianuarie 2025, având o structură organizată și roluri bine stabilite pentru fiecare participant. Conform probelor administrate, rețeaua era coordonată din Spania și utiliza transporturile de colete pentru introducerea drogurilor în țară.
În cazul unuia dintre inculpați, instanța a ajuns la concluzia că acesta a sprijinit activitatea grupului prin asigurarea transportului drogurilor și a considerat că vinovăția sa a fost dovedită „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.
Judecătorii au dispus condamnarea acestuia la 3 ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, pedeapsă la care s-au adăugat 176 de zile rămase neexecutate dintr-o condamnare anterioară, după revocarea liberării condiționate. În final, inculpatul va executa 3 ani și 176 de zile de închisoare în regim de detenție.
Instanța a remarcat că acesta nu se afla la prima confruntare cu legea penală, fiind condamnat anterior tot pentru infracțiuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri.
Dosarul a fost instrumentat de DIICOT, iar în cadrul anchetei au fost utilizate numeroase mijloace de probă, inclusiv supravegheri tehnice, percheziții domiciliare și informatice, interceptări și activități de investigație financiară.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii La Evaluarea Națională 2026, în județul Alba au fost obținute 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. Citește […]
Evaluarea Națională 2026 | Nicio medie de 10 în Alba, pentru al treilea an consecutiv, la publicarea rezultatelor inițiale: De la ce școli provin absolvenții cu cele mai mari medii
Evaluarea Națională 2026 | Nicio medie de 10 în Alba, pentru al treilea an consecutiv, la publicarea rezultatelor inițiale: De la ce școli provin absolvenții cu cele mai mari medii Ministerul Educaţiei a anunțat, marți, 30 iunie 2026 că 79 la sută dintre elevii care au susţinut Evaluarea Naţională au obţinut medii mai mari sau […]
REZULTATE Evaluarea Națională 2026, în Alba: Nici o medie de 10 în județ. Notele au fost publicate mai devreme
REZULTATE Evaluarea Națională 2026, în Alba: Nici o medie de 10 în județ. Notele au fost publicate mai devreme Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 în Alba și la nivel național au fost publicate în urmă cu doar câteva minute, mai devreme decât era programat. Notele absolvenților de clasa a VIII-a pot fi deja consultate în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 40 de vagoane modernizate au intrat în circulație. Anunțul făcut de CFR Călători
Peste 40 de vagoane modernizate au intrat în circulație. Anunțul făcut de CFR Călători CFR Călători a anunțat finalizarea proiectului...
VIDEO | Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane: Se foloseau de o asociație caritabilă ca paravan
Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane:...
Știrea Zilei
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10...
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba...
Curier Județean
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare...
30 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
30 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre” Călin...
FOTO | Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care se circulă în Alba Iulia”
Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...