Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare
Un nou punct de hidratare a fost amenajat în apropierea Cetății Alba Carolina, destinat tuturor persoanelor care se află în zonă, în contextul avertizărilor de caniculă și temperaturi extreme.
Astfel, cei care tranzitează zona se pot opri pentru a primi gratuit un pahar cu apă rece, transmite CJ Alba.
Punctul de hidratare este amplasat în exteriorul Sediului Administrativ al Consiliului Județean Alba, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina, și are rolul de a veni în sprijinul cetățenilor și turiștilor în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.
Recomandările Consiliului Județean Alba pentru zilele caniculare
,,În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și temperaturi extreme, Consiliul Județean Alba a amenajat un punct de hidratare, amplasat în exteriorul Sediului Administrativ, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina, unde toți cei aflați în zonă se pot opri pentru un pahar cu apă rece.
- Pentru a face față mai ușor căldurii, vă recomandăm:
- Hidratați-vă constant, chiar dacă nu simțiți senzația de sete.
- Evitați expunerea la soare în intervalul 11:00–18:00 și alegeți, pe cât posibil, zonele umbrite.
- Purtați haine lejere, de culoare deschisă, din fibre naturale.
- Consumați fructe și legume bogate în apă și evitați alcoolul, cafeaua și alimentele foarte condimentate sau fierbinți.
- Dacă resimțiți efectele căldurii, răcoriți-vă într-un spațiu răcoros sau cu un duș.
- Nu uitați să acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile, care sunt cele mai expuse efectelor temperaturilor extreme.
În zilele caniculare, prevenția începe cu hidratarea. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei din jur! În zilele cu temperaturi ridicate, hidratarea este mai importantă ca oricând.”, se arată în mesajul publicat de Consiliul Județean Alba.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
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