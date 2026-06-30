REZULTATE Evaluarea Națională 2026, în Alba: Nici o medie de 10 în județ. Notele au fost publicate mai devreme
REZULTATE Evaluarea Națională 2026, în Alba: Nici o medie de 10 în județ. Notele au fost publicate mai devreme
Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 în Alba și la nivel național au fost publicate în urmă cu doar câteva minute, mai devreme decât era programat. Notele absolvenților de clasa a VIII-a pot fi deja consultate în format anonimizat, atât pe platforma oficială a Ministerului Educației, cât și la avizierele centrelor de examen.
Devansarea termenului a venit la solicitarea expresă a ministrului Educației, imediat ce procesul de centralizare a datelor a fost finalizat.
Rezultate EN în Alba AICI
Rezultate EN 2026 pe țară AICI
Cu aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale (EN VIII) pentru absolvenții clasei a VIII-a, rezultatele inițiale înregistrate în sesiunea din acest an a acestui examen au fost publicate astăzi, 30 iunie, ora 17:00, pe site-ul dedicat evaluare.edu.ro.
Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.
Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 113.192 de elevi (79%). 7 elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).
Rezultate/probe:
– Limba și literatura română: 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (cinci). 398 de elevi au primit nota 10 (zece).
Număr de lucrări evaluate: 143.713
– Matematică: 106.505 elevi (74,3%) au fost notați cu note mai mari sau egale cu 5. 102 elevi au fost notați cu 10 (zece).
Număr de lucrări evaluate: 143.382
Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă 8 elevi (lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei).
Rezultatele au fost afișate/publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).
Contestațiile
Lucrările scrise pot fi vizualizate și eventuale contestații pot fi depuse conform calendarului aprobat: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în data de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat.
La vizualizarea lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestații. În situația în care se optează pentru contestarea notei/notelor, elevii completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că sunt informați cu privire la faptul că nota rezultată în urma reevaluării poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor.
Admiterea la liceu 2026: Media de la Evaluarea Națională, principalul criteriu de departajare
După stabilirea notelor finale, absolvenții de clasa a VIII-a intră în procedura admiterii la liceu, care se face, și în acest an, în sistem computerizat.
Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, între 13 și 20 iulie, elevii, împreună cu părinții și diriginții, completează fișele de opțiuni pentru specializările și liceele dorite, în format electronic.
Media obținută la Evaluarea Națională este principalul criteriu de admitere, iar abia pentru departajări sunt luate în considerare și mediile din anii de gimnaziu.
Pe 22 iulie are loc prima repartizare computerizată, iar între 23 și 28 iulie se depun dosarele de înscriere la școlile repartizate.
Elevii care nu sunt repartizați în prima etapă sau care nu își depun dosarele pot participa la o a doua etapă de repartizare, programată să înceapă pe 31 iulie, destinată și candidaților din serii anterioare, cu vârsta de până la 18 ani.
Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.
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