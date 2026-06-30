Ştirea zilei

Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii

Ioana Oprean

Publicat

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Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii

La Evaluarea Națională 2026, în județul Alba au fost obținute 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică.

Citește și: Evaluarea Națională 2026 | Nicio medie de 10 în Alba, pentru al treilea an consecutiv, la publicarea rezultatelor inițiale: De la ce școli provin absolvenții cu cele mai mari medii

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10 la Română

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia – 1
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – 1
Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș (ciclul gimnazial) – 1
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia – 1
Școala Gimnazială Petrești -1

10 la Matematică

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – 1

287 de elevi din județul Alba au obținut medii peste 9.

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