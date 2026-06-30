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Peste 40 de vagoane modernizate au intrat în circulație. Anunțul făcut de CFR Călători

Bogdan Ilea

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Peste 40 de vagoane modernizate au intrat în circulație. Anunțul făcut de CFR Călători

CFR Călători a anunțat finalizarea proiectului de modernizare a încă 42 de vagoane de călători, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acestea se alătură altor 58 de vagoane modernizate, care au fost introduse anterior în circulație.

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Compania a precizat că a fost finalizat contractul derulat cu Electroputere Pașcani, care a avut ca obiect modernizarea celor 42 de vagoane de călători.

Este vorba de 20 de vagoane de clasa a II-a dotate cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, inclusiv spații pentru transportul bicicletelor și echipamentelor sportive, și de 22 de vagoane de clasa a II-a destinate traficului feroviar de călători, precum și asigurarea serviciilor de mentenanță aferente, potrivit Mediafax.

Compania anunță că cele 42 de vagoane recepționate și introduse în circulație contribuie la îmbunătățirea condițiilor de călătorie și la creșterea calității serviciilor de transport feroviar oferite pasagerilor.

Vagoanele modernizate sunt dotate cu instalații de climatizare, sisteme de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice, conexiune Wi-Fi, sisteme de supraveghere video și toalete ecologice, oferind condiții mai bune de confort, siguranță și accesibilitate pe întreaga durată a călătoriei.

Valoarea cumulată a contractelor este de 41,8 milioane de euro pentru modernizare și de 25,2 milioane de euro pentru mentenanță.

Contractele fac parte din programului de investiții finanțat prin PNRR.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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