Evaluarea Națională 2023 la clasa a II-a: SUBIECTELE primite anul trecut. Testarea începe pe 9 mai

Creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2024. Ministrul Muncii: ”Vom avea nevoie de o nouă majorare”

La finalul săptămânii trecute, ministrul Muncii, Marius Budăi a facut mai multe precizări despre majorarea salariului minim din România şi alinierea lui cu salariul minim european.

„După cum ştiţi, în momentul în care am ajuns pentru a doua oară la Ministerul Muncii, când am avut onoarea să fac parte dintr-un Executiv al României, am găsit la Ministerul Muncii un punct de vedere negativ transmis către Comisia Europeană, privitor la salariul minim european. Am schimbat imediat acel punct de vedere negativ cu un punct de vedere pozitiv şi mă bucur că, cu sprijinul foarte mare al comisarului european pentru Muncă, membru al familiei politice social-democrate europene, am reuşit să trecem această directivă, să fie aprobată la nivelul Comisiei Europene şi iată că suntem în această situaţie în care trebuie ca noi, ca stat membru, în maximum 24 de luni să adoptăm această directivă în legislaţia naţională.

Cât priveşte majorarea clară, suntem într-o situaţie în care trebuie să fim foarte atenţi, să discutăm cu partenerii socială şi, cu siguranţă, din punctul meu de vedere, de la 1 ianuarie 2024 vom avea nevoie de o nouă majorare a salariului minim”, a anunţat, într-o intervenţie la România TV, Marius Budăi, ministrul Muncii.

Sursa: dcbusiness.ro