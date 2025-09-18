EUROSTAT | Cele mai sărace persoane din Europa sunt în România! Polonia se află la polul opus
În România s-a înregistrat cea mai mare pondere a persoanelor car
e s-au confruntat cu privațiuni materiale și sociale servere, cu un procent de 17,2%. Țara noastră este urmată de către Bulgaria, 16,6% și Grecia, 14%, conform Eurostat.
La polul opus, cele mai scăzute rate aparțin unor țări precum Slovenia, 1,8%, Croația, 2,0% și Polonia 2,3%.
Privațiunile materiale și sociale reflectă incapacitatea unei persoane de a-și permite anumite bunuri, servicii sau activități sociale considerate esențiale de majoritatea oamenilor pentru o calitate a vieții adecvată. Se consideră că o persoană se confruntă cu privațiuni materiale și sociale severe dacă nu își poate permite cel puțin 7 dintre cele 13 articole de referință.
În 2024, 6,4% din populația UE se afla în această situație, în scădere ușoară față de 2023, când rata era de 6,8%.
Tinerii sub 18 ani au fost cei mai afectați, cu o rată de 7,9%, urmați de persoanele cu vârste între 18 și 64 de ani (6,4%) și de cei de 65 de ani și peste (5,1%).
În ceea ce privește diferențele de gen, femeile au înregistrat rate mai ridicate de privațiuni materiale și sociale severe decât bărbații (6,6% față de 6,2%). Această diferență s-a menținut în toate grupele de vârstă, cu excepția tinerilor sub 18 ani.
