Europa intră în ,,cuptor”: Valul de caniculă ajunge și în România. Temperaturi insuportabile, anunțate de meteorologi
Europa intră în ,,cuptor”: Valul de caniculă ajunge și în România. Temperaturi insuportabile, anunțate de meteorologi
Temperaturile caniculare revin în Europa la doar câteva săptămâni după valul de căldură care a făcut victime pe continent. Meteorologii avertizează asupra unei noi perioade cu temperaturi extrem de ridicate în mai multe regiuni.
Agenția meteorologică spaniolă AEMET a emis deja un cod galben pentru anumite zone ale țării, din cauza unei „creșteri semnificative” a temperaturilor. În nord-estul Spaniei este în vigoare și o alertă portocalie pentru ploi și furtuni.
Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor crește treptat în majoritatea regiunilor țării, iar în unele zone maximele vor ajunge la 34 de grade Celsius.
Totuși, perioadele cu instabilitate atmosferică și averse nu vor lipsi, potrivit Știripesurse.
Meteorologii estimează că cele mai afectate vor fi orașele Sevilla, Zaragoza și Córdoba, unde la începutul săptămânii viitoare, temperaturile se vor apropia de 40°C. În plus, sunt așteptate așa-numitele „nopți tropicale”, în timpul cărora temperaturile nu scad sub 20°C timp de 24 de ore.
Franța, care luna trecută, în timpul unui val de căldură fără precedent a înregistrat numeroase decese, se pregătește pentru vârfuri de până la 39°C în sud-vest și în regiunea Bordeaux.
În Portugalia, temperaturile vor începe să crească sâmbătă, 20 iunie, și probabil vor rămâne foarte ridicate săptămâna viitoare, cu vârfuri care ating 40°C sau chiar mai mult în unele regiuni, potrivit meteorologului Maria João Frada.
„Vorbim deja despre temperaturi în jur de 35-40°C la începutul săptămânii viitoare, însă pragul de 40°C se va limita la zonele din interiorul țării: Valea Douro, Valea Tagus și interiorul Alentejo-ului”, explică Frada, adăugând că temperaturile ar putea ajunge la 35°C de-a lungul coastei de vest.
Meteorologii din Italia avertizează că săptămâna viitoare, mase de aer cald din latitudinile subtropicale din interiorul Africii de Nord vor pătrunde în țară, aducând temperaturi caniculare în sud, în timp ce la Florența temperaturile ar putea ajunge la 40°C.
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