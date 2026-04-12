Eugenia Ignat, fost inspector școlar, a trecut la cele veșnice. A fost și directorul unei grădinițe din Alba Iulia

Eugenia Ignat a trecut la cele veșnice recent. Ea a fost inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Înainte de 1997 a fost directorul grădiniței Nr 12 din Alba Iulia. De atunci până acum, Eugenia a ocupat postul de inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Slujba de înmormântare va avea loc marți 14.04.2026 la Capela cimitirului din Bărăbănț.

